https://sputnikarabic.ae/20221230/محادثات-بين-وزيري-الدفاع-التركي-والسوري-بموسكو-اتحاد-الشغل-التونسي-لن-نسمح-بانهيار-البلاد-1071769348.html

محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو... اتحاد الشغل التونسي: لن نسمح بانهيار البلاد

محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو... اتحاد الشغل التونسي: لن نسمح بانهيار البلاد

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع الإخوة السوريين في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم، أو في تركيا. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T14:01+0000

2022-12-30T14:01+0000

2022-12-30T14:01+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1e/1071769106_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_44a4f1c0343902f700e20edd55cf2b0e.png

محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو... اتحاد الشغل التونسي: لن نسمح بانهيار البلاد محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري بموسكو... اتحاد الشغل التونسي: لن نسمح بانهيار البلاد

وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".والاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء هو الأرفع بين الجانبين منذ بدء الحرب السورية قبل أكثر من عقد. ولعبت تركيا دورا كبيرا في الصراع من خلال دعم معارضين للرئيس بشار الأسد وتوغل قواتها في الشمال السوري.وأوضح أن الجانب التركي في أمس الحاجة لهذا اللقاء لأنه المتضرر الأكبر من خلال عودة اللاجئين والجماعات الإرهابية على الحدود والوضع الداخلي والاقتصادي.وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين السوري والتركي لن يتم إلا بعد تنفيذ مطالب دمشق بطرد الجماعات الإرهابية على الحدود وفتح المعابر واتفاقيات أخرى.اتحاد الشغل التونسي يقول إنه لن يسمح بانهيار البلادقال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إن التنظيم النقابي "لن يقبل بالفوضى، أو السماح بانهيار البلد.ويأتي الإضراب يومي 25 و26 يناير كانون الثاني في وسائل النقل البري والبحري والجوي. وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، "وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته".قال المحلل السياسي منذر ثابت إن الاتحاد التونسي للشغل هو الأكثر جماهيرية في تونس منذ سنتين تقريباً، فمواقفه تتراوح في علاقته بالحكومة وعلاقته بالنظام الجديد أي "نظام قيس سعيد"، وهناك خلاف بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل يتعلق بالتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والاتجاه نحو خصخصة المؤسسات العمومية المفلسة جراء الإجراءات العشوائية، فالاتحاد يعتبر أن هذه الالتزامات تعد تفريط في إحدى ركائز وشروط السيادة للدولة وهو القطاع العام، والقطاع العام بالنسبة للاتحاد التونسي للشغل هو من الركائز في المقام الأول من الناحية الاجتماعية، وهو الأداة التي بواسطتها يمكن للدولة تعديل اتجاهات الاقتصاد، فتصريحات الرئيس التونسي تأتي مناقضة لتصريحات الحكومة التونسية والتي تقودها السيدة "نجلاء بودن".موجة عنف تضرب جنوب دارفور ودقلو يرأس مهمة عاجلة لمجلس السيادةتشهد ولاية جنوب دارفور في السودان موجة عنف جديدة، تأججت بسبب مواجهات قبيلة أودت بحياة العشرات، فيما أرسل "مجلس السيادة"، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى المنطقة في مهمة لتقييم الوضع الأمني.وضم وفد المجلس إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020، بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.وأنحت حكومة نيالا باللائمة في الاشتباكات الأخيرة على هجوم شنه البدو، وقالت إنه أدى بعد ذلك إلى اندلاع قتال على نطاق أوسع. وفُرضت حالة الطوارئ في المنطقة، وأُرسلت قوات مشتركة تضم جنوداً من الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لدقلو.وكانت الأمم المتحدة قد قالت في بيان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب 25 آخرين، وأُحرق عدد من القرى في أعمال العنف في منطقة بليل على مشارف نيالا.قال عضو شبكة الصحفيين السودانيين عبد الواحد إبراهيم "إن هذه الأحداث تتكرر من وقتٍ لأخر، فهذه الأحداث مازالت متشابهة والتي تتمثل في صراع بين مجموعات وقبائل فيما بينها من أجل الصراع والتنافس حول الأرض، فهذه الصراعات في دارفور قديمة بالإضافة إلى عدم معالجة الأمور من قبل الحكومات المتعاقبة في هذه الإشكالية، مما جعل هذه المشكلة تستمر وتتجدد، فالحكومة لم تنظر حول الحلول الأهلية التي تبناها رجال الإدارة الأهلية من زعماء وعشائر وقبائل وشيوخ، ولم يتم الاستماع إليهم ومازال لدى دارفور مشكلة في التنمية والطرق والدولة مازالت عاجزة عن بسط سيادتها مما أدى إلى تكاثف الميليشيات والحركات المسلحة وبالتالي تسلحت القبائل والمجموعات و أدى ذلك إلى زيادة الصراع وكان ذلك الأمر يستلزم تدخلاً من الدولة للبحث عن حلول سلمية"الكنيست يصادق على حكومة نتنياهو الجديدة وبايدن يقول إنه سيرفض تقويض حل الدولتينصادق البرلمان الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ، وقال رئيس البرلمان إن حكومة نتنياهو حصلت على 63 صوتاً من أصل 120 في الكنيست. وأدى نتنياهو اليمين الدستورية ، ليترأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.وتضم سادس حكومة يرأسها نتنياهو شخصيات يمينية متشددة على غرار إيتمار بن غفير الذي علّق في الماضي صورة في منزله لمسلّح قتل مصلين فلسطينيين ليشغل اليوم منصب وزير الأمن الوطني.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن ستحكم على الحكومة عبر "السياسات التي ستتبعها، لا الشخصيات التي ستضمها الحكومة".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان ، إن بلاده تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة، التي يقودها بنيامين نتنياهو، على تحقيق السلام في المنطقة، بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين.وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم حل الدولتين، وتعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيق هذا الهدف".وذكر أن هذه الحكومة ملتزمة بتكثيف الاستيطان في كل الأراضي وأيضا تشديد القبضة الأمنية ضد الكل الفلسطيني.وأضاف أن الموقف الأمريكي المبدأي هو أن حل الصراع يجب أن يأخذ شكل الدولتين وأن تمنع إسرائيل ما يسد هذا الحل، موضحا أن أمريكا تتهاون مع إسرائيل وتستنكر الاستيطان دون خطوات عملية.استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ومجلس الوزراء يعين خلفا لهأعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، أن مجلس الوزراء وافق على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، وتعيين محمد رضا فرزين، خلفا له.وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنه تزامنا مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، برزت شائعات عن إقالة صالح آبادي من البنك المركزي، وأخيرا تم تعيين محمد رضا فرزين، الذي كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني في البلاد.وتزامنا مع تغيير محافظ البنك المركزي شدد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، على ضرورة التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي الحكومي من أجل استقرار سعر الصرف والتضخم.وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية قد أعلن في 4 ديسمبر عن عزم الحكومة بالقيام بتغييرات إدارية على المستويين الوطني والمحلي، وبعد تغيير وزير الطرق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس الإعلام الحكومي، و3 محافظين، حصل رئيس البنك المركزي اليوم على ثقة مجلس الوزراء في إيرانوأضاف: "من الواضح أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت عصية على الحل بشكل كبير وأن مجيء الرئيس الجديد للبنك لن يغير شيئا"للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, аудио