https://sputnikarabic.ae/20221230/مساعد-ريغان-يكشف-مؤامرة-غربية-لتحديد-مصير-أوكرانيا-1071764955.html
مساعد ريغان يكشف مؤامرة غربية لتحديد مصير أوكرانيا
مساعد ريغان يكشف مؤامرة غربية لتحديد مصير أوكرانيا
كشف دبلوماسي سابق في الإدارة الأمريكية أن الدفاع عن أوكرانيا ليس في المرتبة الأولى للمصالح الغربية ولن يخاطروا بأمنهم من أجلها. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:38+0000
2022-12-30T12:38+0000
2022-12-30T12:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال دوج باندو، المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، في مقال لصحيفة American Spectator، أن السبب الذي جعل الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يكذبون على كييف، ووعدوها بالعضوية (في حلف شمال الأطلسي)، ولكنهم لم يفوا أبدا بالوعد على مدى السنوات الـ 14 الماضية، هو أنه لم يكن هناك أحد مستعدا للدخول في الحرب من أجل أوكرانيا.وبحسب رأيه تظل المهمة الرئيسية لواشنطن هي منع نشوب صراع مباشر مع موسكو، وحثّ الخبير البيت الأبيض على وضع مصالح الشعب الأمريكي في المقام الأول، ولهذا يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في الأزمة الأوكرانية.منذ 24 فبراير/شباط، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها المهمة النهائية لتحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وصرحت موسكو مرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.اقرأ ايضا: لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبولاقرأ أيضا: بيسكوف: سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقا بالغا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مساعد ريغان يكشف مؤامرة غربية لتحديد مصير أوكرانيا
12:38 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
كشف دبلوماسي سابق في الإدارة الأمريكية أن الدفاع عن أوكرانيا ليس في المرتبة الأولى للمصالح الغربية ولن يخاطروا بأمنهم من أجلها.
وقال دوج باندو، المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، في مقال لصحيفة
American Spectator، أن السبب الذي جعل الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يكذبون على كييف، ووعدوها بالعضوية (في حلف شمال الأطلسي)، ولكنهم لم يفوا أبدا بالوعد على مدى السنوات الـ 14 الماضية، هو أنه لم يكن هناك أحد مستعدا للدخول في الحرب من أجل أوكرانيا.
وبحسب رأيه تظل المهمة الرئيسية لواشنطن هي منع نشوب صراع مباشر مع موسكو، وحثّ الخبير البيت الأبيض على وضع مصالح الشعب الأمريكي في المقام الأول، ولهذا يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في الأزمة الأوكرانية.
واختتم باندو، قائلاً: "لم يكن لدى أي عضو في الناتو أبدا سبب وجيه للمخاطرة بحياة وثروة ومستقبل شعبه. ولم يتغير هذا في الصراع الحالي".
منذ 24 فبراير/شباط، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها المهمة النهائية لتحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وصرحت موسكو مرارا أن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.