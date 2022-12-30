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https://sputnikarabic.ae/20221230/بيسكوف-سقوط-صاروخ-أوكراني-على-بيلاروسيا-يثير-قلقا-بالغا-1071762720.html
بيسكوف: سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقا بالغا
بيسكوف: سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقا بالغا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقًا بالغًا والعسكريون الروس على اتصال مستمر... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:27+0000
2022-12-30T11:27+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
بيلاروس
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "على أي حال، هذا حدث يسبب قلقا شديدا ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضا لشركائنا البيلاروسيين".وأضاف بيسكوف أن الجيشين الروسي والبيلاروسي "على اتصال دائم" و"يتم التنسيق باستمرار".وأعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أمس الخميس، أن الخارجية البيلاروسية استدعت السفير الأوكراني في مينسك على خلفية سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البيلاروسية، حيث قدمت له احتجاجا مطالبة بضرورة التحقيق في الحادث.وكانت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أفادت، في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الخارجية-البيلاروسية-تستدعي-سفير-أوكرانيا-لديها-على-خلفية-سقوط-صاروخ-على-أراضيها-1071743055.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, بيلاروس
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, بيلاروس

بيسكوف: سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقا بالغا

11:27 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروسيا يثير قلقًا بالغًا والعسكريون الروس على اتصال مستمر مع بيلاروسيا ويتم التنسيق بينهم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "على أي حال، هذا حدث يسبب قلقا شديدا ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضا لشركائنا البيلاروسيين".
وأضاف بيسكوف أن الجيشين الروسي والبيلاروسي "على اتصال دائم" و"يتم التنسيق باستمرار".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أمس الخميس، أن الخارجية البيلاروسية استدعت السفير الأوكراني في مينسك على خلفية سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البيلاروسية، حيث قدمت له احتجاجا مطالبة بضرورة التحقيق في الحادث.
الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
الخارجية البيلاروسية تستدعي سفير أوكرانيا لديها على خلفية سقوط صاروخ على أراضيها
أمس, 16:19 GMT
وكانت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أفادت، في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أصابت صاروخا سقطت شظايا منه في مقاطعة بريست، وتبين أنه صاروخ موجه من طراز "إس 300" مضاد للطائرات أطلق من الأراضي الأوكرانية.
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