أردوغان يعلن عن هدف يعد بتحقيقه خلال العام 2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن هدف تسعى بلاده لتحقيقه خلال العام المقبل.
ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن رسالة مصورة لأردوغان، فقد وعد بأن بلاده "ستشهد خلال 2023، قفزات كبيرة جداً"، مؤكدًا أن هذه القفزات ستليق بمئوية الجمهورية التركية.
5 yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. pic.twitter.com/KJ6p2ZMVBj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022
وقال: "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا"، لافتًا إلى أنه يرى "الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".
ونشر أردوغان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدة تغريدات، عدّد من خلالها منجزات قال إنها تحققت في مجالات مختلفة كالصناعة والتكنولوجيا، والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المجالات.
Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizi yayımladık. Ülkemize yeni Turcornlar kazandırabilmek amacıyla Turcorn 100 Programı’nı hayata geçirdik. pic.twitter.com/yCWut9bqJF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022
وأضاف الرئيس التركي: "لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فعالية، ونترك لشبابنا بلدًا يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقًا لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي".
ووعد أردوغان شعبه بأنهم سيعيشون "بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر 2023".
KOSGEB eliyle 102 bin işletmemize 9,1 milyar TL destek ödemesi yaptık. pic.twitter.com/VqSa18OIwa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022
وتابع :"إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".