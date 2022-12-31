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https://sputnikarabic.ae/20221231/أردوغان-يعلن-عن-هدف-يعد-بتحقيقه-خلال-العام-2023-1071791305.html
أردوغان يعلن عن هدف يعد بتحقيقه خلال العام 2023
أردوغان يعلن عن هدف يعد بتحقيقه خلال العام 2023
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن هدف تسعى بلاده لتحقيقه خلال العام المقبل. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T12:24+0000
2022-12-31T12:24+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن رسالة مصورة لأردوغان، فقد وعد بأن بلاده "ستشهد خلال 2023، قفزات كبيرة جداً"، مؤكدًا أن هذه القفزات ستليق بمئوية الجمهورية التركية.وقال: "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا"، لافتًا إلى أنه يرى "الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".ونشر أردوغان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدة تغريدات، عدّد من خلالها منجزات قال إنها تحققت في مجالات مختلفة كالصناعة والتكنولوجيا، والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المجالات.وأضاف الرئيس التركي: "لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فعالية، ونترك لشبابنا بلدًا يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقًا لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي".ووعد أردوغان شعبه بأنهم سيعيشون "بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر 2023".وتابع :"إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".طالع أيضا: أردوغان: تركيا تقترب من مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان يعلن عن هدف يعد بتحقيقه خلال العام 2023

12:24 GMT 31.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن هدف تسعى بلاده لتحقيقه خلال العام المقبل.
ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن رسالة مصورة لأردوغان، فقد وعد بأن بلاده "ستشهد خلال 2023، قفزات كبيرة جداً"، مؤكدًا أن هذه القفزات ستليق بمئوية الجمهورية التركية.
وقال: "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا"، لافتًا إلى أنه يرى "الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".
ونشر أردوغان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدة تغريدات، عدّد من خلالها منجزات قال إنها تحققت في مجالات مختلفة كالصناعة والتكنولوجيا، والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المجالات.
وأضاف الرئيس التركي: "لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فعالية، ونترك لشبابنا بلدًا يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقًا لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي".
ووعد أردوغان شعبه بأنهم سيعيشون "بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر 2023".
وتابع :"إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".
طالع أيضا: أردوغان: تركيا تقترب من مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
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