https://sputnikarabic.ae/20221231/إعلام-توقيف-5-أجانب-يشتبه-في-انتمائهم-لـداعش-شمالي-تركيا-1071781585.html
إعلام: توقيف 5 أجانب يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا
إعلام: توقيف 5 أجانب يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا
أوقفت فرق الأمن في ولاية طرابزون شمالي تركيا، اليوم السبت، 5 أجانب يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T04:05+0000
2022-12-31T04:05+0000
2022-12-31T04:05+0000
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ونقلت وكالة الأناضول، فجر اليوم السبت، عن مصادر أمنية تركية أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضد "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) في ولاية طرابزون شمالي البلاد، أسفرت عن توقيف 5 أجانب يحملون جنسيتي سوريا والعراق.وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "أحد الموقوفين تم إحالته إلى القصر العدلي ليصدر قرار بحبسه، في الوقت الذي تم نقل 3 منهم إلى مديرية الهجرة بهدف ترحيلهم، فضلا عن إطلاق سراح الأجنبي الخامس بعد أخذ إفادته في مديرية الأمن".وفي الواحد والعشرين من الشهر الجاري، أعلن الأمن التركي "اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هطاي جنوبي البلاد".وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوبي البلاد.وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم
إعلام: توقيف 5 أجانب يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" شمالي تركيا
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أوقفت فرق الأمن في ولاية طرابزون شمالي تركيا، اليوم السبت، 5 أجانب يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت وكالة الأناضول، فجر اليوم السبت، عن مصادر أمنية تركية أن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضد "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) في ولاية طرابزون شمالي البلاد، أسفرت عن توقيف 5 أجانب يحملون جنسيتي سوريا والعراق.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "أحد الموقوفين تم إحالته إلى القصر العدلي ليصدر قرار بحبسه، في الوقت الذي تم نقل 3 منهم إلى مديرية الهجرة بهدف ترحيلهم، فضلا عن إطلاق سراح الأجنبي الخامس بعد أخذ إفادته في مديرية الأمن".
وفي الواحد والعشرين من الشهر الجاري، أعلن الأمن التركي
"اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هطاي جنوبي البلاد".
وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوبي البلاد.
وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش"
وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.
ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.