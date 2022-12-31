https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-الإماراتي-وأمير-قطر-يبحثان-هاتفيا-تعزيز-التعاون-المشترك-1071781137.html
الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك
الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك
أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T01:30+0000
2022-12-31T01:30+0000
2022-12-31T01:30+0000
العالم العربي
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.وتبادل الرئيس الإماراتي مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي قد قام في الخامس من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في شهر مايو/ أيار الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك
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أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر
وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وتبادل الرئيس الإماراتي
مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي قد قام في الخامس من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في شهر مايو/ أيار الماضي.