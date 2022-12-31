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https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-الإماراتي-وأمير-قطر-يبحثان-هاتفيا-تعزيز-التعاون-المشترك-1071781137.html
الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك
الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك
أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T01:30+0000
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وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.وتبادل الرئيس الإماراتي مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي قد قام في الخامس من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في شهر مايو/ أيار الماضي.
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العالم العربي, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك

01:30 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / Money SHARMA
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أجرى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الاماراتي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات، مساء أمس الجمعة، بأن الرئيس الإماراتي قد اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر وبحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش محمد بن زايد آل نهيان مع تميم بن حمد آل ثاني كيفية توسيع وتعزيز التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للدولتين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وتبادل الرئيس الإماراتي مع أمير دولة قطر وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي قد قام في الخامس من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في شهر مايو/ أيار الماضي.
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