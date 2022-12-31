https://sputnikarabic.ae/20221231/شولتس-يحث-الألمان-على-مواصلة-توفير-الطاقة-في-العام-الجديد-2023-1071794868.html

شولتس يحث الألمان على مواصلة توفير الطاقة في العام الجديد 2023

شولتس يحث الألمان على مواصلة توفير الطاقة في العام الجديد 2023

حث المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني بلاده على الوحدة ومواصلة جهودهم في توفير الطاقة خلال العام الجديد 2023. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T14:26+0000

2022-12-31T14:26+0000

2022-12-31T14:26+0000

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وأشار شولتس في خطاب ليلة رأس السنة الجديدة، سيبث كاملا مساء اليوم السبت، إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت "اختبارا صعبا لنا ولبلدنا"، مشيدا بجهود الجمهور وسط أزمة طاقة غير مسبوقة، على ما نقلت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".في رسالته بمناسبة العام الجديد، حث شولتس الألمان على الاستمرار في "التماسك والقوة ... والثقة" التي أظهروها خلال عام 2022 في العام الجديد.وأشار شولتس إلى أن عام 2022 كان "عامًا صعبًا" لكنه أضاف أن ألمانيا كانت "دولة قوية"، مطالبا الألمان "بمواصلة الصمود في العام المقبل".وتعهد المستشار الألماني باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا.وألمانيا هي ثاني أكبر مانح، بعد الولايات المتحدة، لأوكرانيا وقدمت مليارات اليوروهات في شكل مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية، كما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط 2022، وفق "دويتشه فيله".وأشار الزعيم الألماني إلى أن العملية العسكرية الروسية كانت "لحظة فاصلة" و"اختبارا صعبا لنا ولبلدنا".وقال: "نشعر جميعًا بآثارها في حياتنا اليومية، عند التسوق في السوبر ماركت أو في محطة الوقود، أو عند دفع فواتير الكهرباء أو الغاز".لكنه قال إن بلاده رفضت ما سماه "الابتزاز" وإنها تقف "أكثر اتحادا من أي وقت مضى".وأشار شولتس إلى جهود حكومته لتخزين الغاز قبل الشتاء وتنويع إمداداتها. وسلط الضوء على بناء محطات الغاز المسال، التي افتتح أولها في أوائل ديسمبر الجاري، وقال "بهذه الجهود نجعل بلادنا وأوروبا مستقلين عن الغاز الروسي على المدى الطويل".وشكر شولتس الجمهور الألماني لاستخدامه للطاقة باعتدال وحثهم على مواصلة جهودهم لتوفير الطاقة، متابعا "دعونا نحافظ على المسار الذي بدأناه في العام الماضي. دعونا نتبعه بشجاعة".كما أشار إلى الحزم المختلفة التي وضعتها الحكومة "حتى يتمكن كل فرد في ألمانيا من التعامل مع ارتفاع الأسعار".

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