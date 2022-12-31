https://sputnikarabic.ae/20221231/شويغو-انتصار-القوات-الروسية-في-عمليتها-العسكرية-بأوكرانيا-أمر-حتمي-1071786679.html
شويغو: انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية الخاصة أمر حتمي
شويغو: انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية الخاصة أمر حتمي
هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، القوات المسلحة الروسية بالعام الجديد، مؤكدًا أن انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:32+0000
2022-12-31T09:32+0000
2022-12-31T09:51+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، في بيان نشرته الدفاع الروسية: "السنة الماضية كانت مليئة بالأعمال الخالدة والبطولة في مكافحة النازية الجديدة والإرهاب... وأنت تحتفل بالعام الجديد بعيدًا عن أحبائك، فيما تنفذ أصعب المهام خلال عملية عسكرية خاصة، فأنت اليوم تحمي ليس فقط تاريخ روسيا العظيم، ولكن أيضا مستقبلها المشرق".وشدد شويغو: "في العام المقبل، أتمنى للجميع الصحة والخير، وبالطبع انتصارنا، مثل العام الجديد، أمر حتمي"، موجهًا الشكر لأفراد القوات المسلحة الروسية: "شكرا لكم جميعا على خدمتكم وولائكم للقسم".وأشار شويغو: "سنتذكر دائما رفاقنا الذين ضحوا بأنفسهم أثناء أداء مهام قتالية لإنقاذ المدنيين من الإبادة الجماعية فقط من أجل الحق في التحدث بالروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-القوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-الخاصة--1071311644.html
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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو: انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية الخاصة أمر حتمي
09:32 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 31.12.2022) تابعنا عبر
هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، القوات المسلحة الروسية بالعام الجديد، مؤكدًا أن انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف، أمر حتمي.
موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، في بيان نشرته الدفاع الروسية: "السنة الماضية كانت مليئة بالأعمال الخالدة والبطولة في مكافحة النازية الجديدة والإرهاب... وأنت تحتفل بالعام الجديد بعيدًا عن أحبائك، فيما تنفذ أصعب المهام خلال عملية عسكرية خاصة، فأنت اليوم تحمي ليس فقط تاريخ روسيا العظيم، ولكن أيضا مستقبلها المشرق".
وشدد شويغو: "في العام المقبل، أتمنى للجميع الصحة والخير، وبالطبع انتصارنا، مثل العام الجديد، أمر حتمي"، موجهًا الشكر لأفراد القوات المسلحة الروسية
: "شكرا لكم جميعا على خدمتكم وولائكم للقسم".
وأشار شويغو: "سنتذكر دائما رفاقنا الذين ضحوا بأنفسهم أثناء أداء مهام قتالية لإنقاذ المدنيين من الإبادة الجماعية فقط من أجل الحق في التحدث بالروسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.