https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1071804839.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
دوت صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T22:55+0000
2022-12-31T22:55+0000
2022-12-31T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفقا للسلطات الأوكرانية.وقال عمدة كييف على حسابه بموقع "تليغرام"، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعلت أنظمة الدفاع الجوي.وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إصابة-ثلاثة-أشخاص-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071804712.html
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أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
22:55 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 23:33 GMT 31.12.2022) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية.
كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف
، وفقا للسلطات الأوكرانية.
وقال عمدة كييف على حسابه بموقع "تليغرام"، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعلت أنظمة الدفاع الجوي.
وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.