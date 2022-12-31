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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1071804839.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
دوت صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T22:55+0000
2022-12-31T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفقا للسلطات الأوكرانية.وقال عمدة كييف على حسابه بموقع "تليغرام"، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعلت أنظمة الدفاع الجوي.وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إصابة-ثلاثة-أشخاص-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071804712.html
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

22:55 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 23:33 GMT 31.12.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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دوت صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية.
كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفقا للسلطات الأوكرانية.
وقال عمدة كييف على حسابه بموقع "تليغرام"، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعلت أنظمة الدفاع الجوي.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
22:50 GMT
وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
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