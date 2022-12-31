https://sputnikarabic.ae/20221231/صفقة-رابحة-وذكية-ماذا-يجني-النصر-السعودي-من-ضم-رونالدو؟-1071786754.html

صفقة رابحة وذكية... ماذا يجني النصر السعودي من ضم رونالدو؟

صفقة رابحة وذكية... ماذا يجني النصر السعودي من ضم رونالدو؟

منذ ارتباط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، والتقارير التي سبقت الإعلان الرسمي، لم تهدأ موجة الجدل والتساؤلات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T09:45+0000

2022-12-31T09:45+0000

2022-12-31T09:45+0000

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وأعلن النادي السعودي، أمس الخميس، تعاقده مع النجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.كثرت التكهنات حول الراتب الذي سيتقاضاه رونالدو، لكنّ هناك إجماعا على أنه راتب خيالي، ما كان رونالدو ليوافق لولا أنه الراتب الأعلى في العالم، إذ أفادت تقارير عدة أنه يصل إلى 200 مليون يورو، يتضمن عقود رعاية وإعلانات.المتابعون يرون أنّ رونالدو لم يعد لديه ما يقدمه في هذه السن المتقدمة، ومن ثمّ يسألون عن الفوائد التي سيجنيها نادي النصر بهذه الصفقة الخيالية.مبيعات القميصعندما انتقل الدون إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد، في يوليو/تموز عام 2018، في صفقة بقيمة 112 مليون يورو، ذكرت تقارير صحافية إيطالية أن مبيعات اليوم الأول من قمصان اللاعب بلغت 520 ألف قميص.وبحسبة رياضية بسيطة، كان سعر أرخص قميص أصلي للنادي عبر المتجر الرسمي ليوفنتوس نحو 90 يورو، تضاف إليه 15 يورو أجرة كتابة اسم رونالدو (أو أي لاعب آخر) على القميص، فيصبح السعر النهائي 105 يورو.ولو ضربنا 105 يورو في 520 ألف قميص تم بيعها في اليوم الأول، لاستنتجنا أن 54,6 مليون يورو دخلت خزائن يوفنتوس قبل أن يصل رونالدو نفسه إلى تورينو!صحيح أن هذه المبيعات لا تذهب بالكامل لخزينة النادي، لأن نسبة أرباح الأندية من مبيعات القمصان لا تتجاوز 10 إلى 15%، وفقاً لعقود الرعاية، لكن كلما زادت نسبة المبيعات، ارتفعت حصة الأندية من عائد مبيعات القمصان، وهو ما يعني المساهمة في قيمة الصفقة.وحين انتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مانشتستر يونايتد الإنجليزي، حققت مبيعات قميصه 32.5 مليون يورو خلال 12 ساعة فقط من طرحها عبر الموقع الرسمي لمنتجات النادي.عقود الرعاية ومكاسب أخرىالأمر لا يتوقف على مبيعات القميص، بل تُترجم الصفقة إلى أرقام كبيرة على مستوى شباك التذاكر، والمتابعة للنادي في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وارتفعت إيرادات يوفنتوس من عقود الرعاية والإعلانات منذ وصول رونالدو من 86.8 مليون يورو إلى 108.8 مليون، بزيادة تصل إلى 22 مليون يورو، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.وقد زاد عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على موقع "إنستغرام" بالفعل، أكثر من مليون ونصف متابع ساعة الإعلان عن التعاقد مع رونالدو.الحضور الجماهيري وشعبية الدوريولا يمكن إغفال الحرص على متابعة نجم عالمي بحجم رونالدو من المدرجات، أي أن عدد الحضور الجماهيري سيرتفع سواء من جماهير النصر أو جماهير الفريق المنافس، وبالتالي تزداد إيرادات بيع التذاكر وإلى جانب ذلك، ستتهافت الشركات الرعاية على التعاقد مع العالمي، وذلك بسبب وجود لاعب مثل رونالدو يحظى بشعبية هائلة.وبالنظر إلى أن رونالدو لديه مليار متابع في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجني بطولة الدوري السعودي أعدادًا كبيرة من المتابعين الجدد مما يزيد من القيمة التسويقية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.عوائد مادية لكل الأنديةولن تقتصر العوائد المادية على نادي النصر فقط، بل من المتوقع أن تجني رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين عوائد مادية ضخمة، من بيع حقوق رعاية المسابقة والبث التلفزيوني سواء داخل أو خارج المملكة، وبالتالي تعود الفائدة المادية على جميع الأندية المشاركة في الدوري.وقد يفتح انضمام رونالدو الباب أمام صفقات أخرى كبيرة، إذ تردد بالفعل في الساعات الماضية أن هناك محادثات من أجل ضم نجوم كبار مثل راموس ومودريتش وبوسكيتس لأندية سعودية، ما يزيد من قوة وتنافسية مسابقة الدوري السعودي ويجعلها محط أنظار العالم.دعم من ولي العهدويقول الكاتب سلطان الزايدي في مقال في صحيفة عكاظ، إن كرة القدم في السعودية تنشد الانتشار، وهناك دعم كبير لهذا التوجه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا حق مشروع يجب المضي فيه حتى نصل للأهداف المنشودة، ومحاولة تعطيل هذه الأهداف بأي شكلٍ من الأشكال لن يخدم مصلحة الكرة السعودية".وتابع: "مَن يعتقدون أن رونالدو لم يعد قادراً على الركض، ولم يعد له ذات التوهج الفني داخل الملعب قد خانه التقدير، فنجم مثله تبقى خبرته عنصرًا أساسيًا في تقديم الفائدة لأي نادٍ يتعاقد معه".

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