عربي
https://sputnikarabic.ae/20221231/محمد-بن-زايد-يدعو-نتنياهو-إلى-زيارة-الإمارات-1071800371.html
محمد بن زايد يدعو نتنياهو إلى زيارة الإمارات
محمد بن زايد يدعو نتنياهو إلى زيارة الإمارات
دعا رئيس الإمارات محمد بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إلى زيارة أبوظبي، بحسب بيان لمكتب الأخير. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T19:05+0000
2022-12-31T19:05+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/10/1046286101_0:21:3218:1831_1920x0_80_0_0_6a892df670f2acd364a17264c849aa02.jpg
وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا"، دون تحديد موعد بعينه.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.ويعتبر نتنياهو القائد الإسرائيلي الذي دفع نحو اتفاقات السلام التي وقعتها بلاده في سبتمبر/أيلول 2020 مع كل من الإمارات والبحرين، وأواخر العام ذاته مع السودان والمغرب أيضا، عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن تطيح به ما تسمى بحكومة التغيير التي تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولم تصمد سوى عام ونصف.والخميس الماضي، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حكومة نتنياهو الجديدة الثقة لتشرع في أداء مهامها.ويقود نتنياهو إسرائيل على رأس ائتلاف يضم أحزاب من أقصى اليمين، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل مطلع الشهر الماضي.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/10/1046286101_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_6840c13ccaf161fcdab31b4c03e373f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي

محمد بن زايد يدعو نتنياهو إلى زيارة الإمارات

19:05 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / GALI TIBBONرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / GALI TIBBON
تابعنا عبرTelegram
دعا رئيس الإمارات محمد بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إلى زيارة أبوظبي، بحسب بيان لمكتب الأخير.
وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".
وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا"، دون تحديد موعد بعينه.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.
كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.
ويعتبر نتنياهو القائد الإسرائيلي الذي دفع نحو اتفاقات السلام التي وقعتها بلاده في سبتمبر/أيلول 2020 مع كل من الإمارات والبحرين، وأواخر العام ذاته مع السودان والمغرب أيضا، عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن تطيح به ما تسمى بحكومة التغيير التي تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولم تصمد سوى عام ونصف.
والخميس الماضي، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حكومة نتنياهو الجديدة الثقة لتشرع في أداء مهامها.
ويقود نتنياهو إسرائيل على رأس ائتلاف يضم أحزاب من أقصى اليمين، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل مطلع الشهر الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала