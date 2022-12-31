https://sputnikarabic.ae/20221231/محمد-بن-زايد-يدعو-نتنياهو-إلى-زيارة-الإمارات-1071800371.html

محمد بن زايد يدعو نتنياهو إلى زيارة الإمارات

محمد بن زايد يدعو نتنياهو إلى زيارة الإمارات

دعا رئيس الإمارات محمد بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إلى زيارة أبوظبي، بحسب بيان لمكتب الأخير. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T19:05+0000

2022-12-31T19:05+0000

2022-12-31T19:05+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

إسرائيل

العالم العربي

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وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا"، دون تحديد موعد بعينه.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.ويعتبر نتنياهو القائد الإسرائيلي الذي دفع نحو اتفاقات السلام التي وقعتها بلاده في سبتمبر/أيلول 2020 مع كل من الإمارات والبحرين، وأواخر العام ذاته مع السودان والمغرب أيضا، عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن تطيح به ما تسمى بحكومة التغيير التي تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولم تصمد سوى عام ونصف.والخميس الماضي، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حكومة نتنياهو الجديدة الثقة لتشرع في أداء مهامها.ويقود نتنياهو إسرائيل على رأس ائتلاف يضم أحزاب من أقصى اليمين، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل مطلع الشهر الماضي.

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بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي