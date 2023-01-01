https://sputnikarabic.ae/20230101/السلطات-التونسية-إحباط-6-محاولات-هجرة-وإنقاذ-108-أشخاص-تعرضت-مراكبهم-للغرق-ليلة-رأس-السنة-1071818247.html
السلطات التونسية: إحباط 6 محاولات هجرة وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة
السلطات التونسية: إحباط 6 محاولات هجرة وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة
أعلنت السلطات التونسية عن قيامها بإحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر حدودها، وإنقاذ 108أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:02+0000
2023-01-01T12:02+0000
2023-01-01T12:02+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ووفق بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تمكنت من إحباط هذه المحاولات، ونجدة المهاجرين الذين كادت مراكبهم أن تغرق بالفعل في عرض البحر.وقال البيان: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و 01 جانفي 2023 وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 06 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 108 مجتازين".وأوضحت أن هذا العدد يشمل "94 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، والبقية (14) من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".ولفت بيان إدارة الحرس الوطني التونسي إلى أن هذا الجهد ياتي في سياق "سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها".طالع أيضا: في ليلة واحدة.. إحباط 37 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 813 شخصا في تونس
https://sputnikarabic.ae/20221025/قوارب-الهجرة-غير-النظامية-تبتلع-أطفال-تونس-فمتى-يتوقف-النزيف-1069459424.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
السلطات التونسية: إحباط 6 محاولات هجرة وإنقاذ 108 أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة
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أعلنت السلطات التونسية عن قيامها بإحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر حدودها، وإنقاذ 108أشخاص تعرضت مراكبهم للغرق ليلة رأس السنة.
ووفق بيان لها
على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تمكنت من إحباط هذه المحاولات، ونجدة المهاجرين الذين كادت مراكبهم أن تغرق بالفعل في عرض البحر.
25 أكتوبر 2022, 13:40 GMT
وقال البيان: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و 01 جانفي 2023 وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 06 عمليات اجتياز للحدود
البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 108 مجتازين".
وأوضحت أن هذا العدد يشمل "94 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، والبقية (14) من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".
وفيما أكدت أن السلطات قامت بحجز مراكبهم ومحركاتهم البحرية، أوضحت أنها قامت باستشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
ولفت بيان إدارة الحرس الوطني التونسي إلى أن هذا الجهد ياتي في سياق "سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها".