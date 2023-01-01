https://sputnikarabic.ae/20230101/بريطانيا-45-ألف-شخص-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-2022-1071820895.html
بريطانيا: 45 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي في 2022
بريطانيا: 45 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي في 2022
عبر أكثر من 45 ألف مهاجر القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة من البر الرئيسي الأوروبي خلال عام 2022، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل العام السابق بأكثر من 17... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T13:40+0000
2023-01-01T13:40+0000
2023-01-01T13:40+0000
بريطانيا
بحر المانش
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وأصبحت القضية مشكلة سياسية بالغة بالنسبة للحكومة المحافظة التي وعدت بالقضاء على الهجرة غير الشرعية وتفكيك عصابات التهريب التي تنفذ عمليات العبور، بحسب "فرانس برس".وإجمالا، نفذ 45756 شخصا عمليات عبور بقوارب صغيرة خطيرة في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم العام الماضي، مقارنة بـ 28526 شخصا في عام 2021.ولقي أربعة أشخاص مصرعهم الشهر الماضي عندما انقلب قارب صغير مكدس بالمهاجرين وسط درجات حرارة شديدة البرودة في القنال.انتشل قارب صيد في المنطقة 43 شخصا من المياه المتجمدة.وقع هذا الحادث بعد أكثر من عام بقليل من غرق ما لا يقل عن 27 شخصا عندما انقلب زورقهم.وشهد عام 2022 عبور أعلى عدد من المهاجرين في يوم واحد، حيث نفذ 1295 نفس الرحلة في 22 أغسطس/ اب.
https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, بحر المانش
بريطانيا: 45 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي في 2022
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عبر أكثر من 45 ألف مهاجر القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة من البر الرئيسي الأوروبي خلال عام 2022، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل العام السابق بأكثر من 17 ألف، وفقا لأرقام الحكومة الصادرة اليوم الأحد.
وأصبحت القضية مشكلة سياسية بالغة بالنسبة للحكومة المحافظة التي وعدت بالقضاء على الهجرة غير الشرعية وتفكيك عصابات التهريب التي تنفذ عمليات العبور، بحسب "فرانس برس".
14 ديسمبر 2022, 09:41 GMT
وإجمالا، نفذ 45756 شخصا عمليات عبور بقوارب صغيرة خطيرة في أحد أكثر ممرات الشحن
ازدحاما في العالم العام الماضي، مقارنة بـ 28526 شخصا في عام 2021.
ولقي أربعة أشخاص مصرعهم الشهر الماضي عندما انقلب قارب صغير مكدس بالمهاجرين وسط درجات حرارة شديدة البرودة في القنال.
انتشل قارب صيد في المنطقة 43 شخصا من المياه المتجمدة.
وقع هذا الحادث بعد أكثر من عام بقليل من غرق ما لا يقل عن 27 شخصا عندما انقلب زورقهم.
وشهد عام 2022 عبور أعلى عدد من المهاجرين في يوم واحد، حيث نفذ 1295 نفس الرحلة في 22 أغسطس/ اب.