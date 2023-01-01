https://sputnikarabic.ae/20230101/تلغرام-يطرح-ميزة-الوسائط-الخفية-في-الرسائل-1071813826.html
"تلغرام" يطرح ميزة "الوسائط الخفية" في الرسائل
"تلغرام" يطرح ميزة "الوسائط الخفية" في الرسائل
طرح تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" مجموعة من المزايا في أواخر العام المنصرم 2022، ومن أبرزها "الوسائط الخفية". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T09:35+0000
2023-01-01T09:35+0000
2023-01-01T09:35+0000
مجتمع
تلغرام
منوعات
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وتوفر الميزة الجديدة خيار مشاركة صورة أو مقطع فيديو، ولكنها مصحوبة بطبقة متلألئة تخفي محتواها، والتي تتلاشى بمجرد أن يقوم مستلم الرسالة بالنقر عليها، لكي تكون مفاجأة له.ومن أجل إرسال الوسائط بصورة خفية أو ضبابية، يجب الانتقال إلى قائمة "المرفقات" واختيار "وسائط أو أكثر"، ثم النقر على "Hide with Spoiler" لإضافة الطبقة المتلألئة إلى الصور أو الفيديو المطلوب إرسالها في محادثة "تلغرام".يشار إلى أن تطبيق "تلغرام" طرح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حزمة من الميزات الجديدة والتحديثات المرئية، التي من أبرزها تحويل الصوت في رسائل الفيديو إلى نصوص.ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إلى نصوص من خلال النقر على الزر "→ A"، الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو.لكن ستكون الميزة متاحة فقط من خلال اشتراك "تلغرام بريميوم"، الذي يكلف 5 دولارات شهريا، والذي يوفر لمشتركيه مزايا إضافية، مثل التنزيلات الأسرع، وعدم وجود إعلانات، وحتى تحميل أكبر للملفات يصل إلى 4 غيغابايت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تلغرام, منوعات
"تلغرام" يطرح ميزة "الوسائط الخفية" في الرسائل
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طرح تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" مجموعة من المزايا في أواخر العام المنصرم 2022، ومن أبرزها "الوسائط الخفية".
وتوفر الميزة الجديدة خيار مشاركة صورة أو مقطع فيديو، ولكنها مصحوبة بطبقة متلألئة تخفي محتواها، والتي تتلاشى بمجرد أن يقوم مستلم الرسالة بالنقر عليها، لكي تكون مفاجأة له.
ومن أجل إرسال الوسائط بصورة خفية أو ضبابية، يجب الانتقال إلى قائمة "المرفقات" واختيار "وسائط أو أكثر"، ثم النقر على "Hide with Spoiler" لإضافة الطبقة المتلألئة إلى الصور أو الفيديو المطلوب إرسالها في محادثة "تلغرام".
يشار إلى أن تطبيق "تلغرام" طرح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حزمة من الميزات الجديدة والتحديثات المرئية، التي من أبرزها تحويل الصوت في رسائل الفيديو إلى نصوص
.
ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إلى نصوص من خلال النقر على الزر "→ A"، الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو.
لكن ستكون الميزة متاحة فقط من خلال اشتراك "تلغرام بريميوم"، الذي يكلف 5 دولارات شهريا، والذي يوفر لمشتركيه مزايا إضافية، مثل التنزيلات الأسرع، وعدم وجود إعلانات، وحتى تحميل أكبر للملفات يصل إلى 4 غيغابايت.