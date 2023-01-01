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https://sputnikarabic.ae/20230101/دراسة-علمية-لقاح-الإنفلونزا-الموسمية-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-1071811858.html
دراسة علمية: لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دراسة علمية: لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
كشفت دراسة علمية جديدة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:06+0000
2023-01-01T08:06+0000
الأنفلونزا
باحثون
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وذكر موقع " scitechdaily" أن فريقا من الباحثين في جامعة كالغاري الكندية هو من أجرى هذه الدراسة العلمية.وتضمنت الدراسة مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين شخص من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى تسع سنوات.وأظهرت النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يجب التوصية بالتطعيم بشدة للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل للمصابين بأمراض القلب.وقال الدكتور مايكل هيل الباحث الرئيسي في الدراسة عن نتائج الدراسة أظهرت أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين حصلوا لقاح الإنفلونزا.واعتبر أن التطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يشكل اكتشافا علميا جديدا.وعبّر عن أمله في أن يقود إلى المزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221210/لبنان-يشهد-تفشيا-للإنفلونزا-والسلطات-تدعو-للاطمئنان-1071041578.html
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الأنفلونزا, باحثون
الأنفلونزا, باحثون

دراسة علمية: لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

08:06 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIطبيب جزائري يقدم جرعة لقاح (كوفيد-19) لمواطنين أمام مسجد الكبير في العاصمة الجزائر، 9 يوليو/ تموز 2021
طبيب جزائري يقدم جرعة لقاح (كوفيد-19) لمواطنين أمام مسجد الكبير في العاصمة الجزائر، 9 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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كشفت دراسة علمية جديدة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين.
وذكر موقع " scitechdaily" أن فريقا من الباحثين في جامعة كالغاري الكندية هو من أجرى هذه الدراسة العلمية.
تلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة جفنة الابتدائية التابعة لمنظمة الأونروا في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
10 ديسمبر 2022, 07:10 GMT
وتضمنت الدراسة مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين شخص من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى تسع سنوات.
وأظهرت النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يجب التوصية بالتطعيم بشدة للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل للمصابين بأمراض القلب.
وقال الدكتور مايكل هيل الباحث الرئيسي في الدراسة عن نتائج الدراسة أظهرت أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين حصلوا لقاح الإنفلونزا.
واعتبر أن التطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يشكل اكتشافا علميا جديدا.
وعبّر عن أمله في أن يقود إلى المزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى.
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