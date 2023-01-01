https://sputnikarabic.ae/20230101/كوريا-الشمالية-تؤكد-اختبار-نظام-صاروخي-وإصابته-للهدف-في-بحر-اليابان-1071810573.html
كوريا الشمالية تؤكد اختبار نظام صاروخي وإصابته للهدف في بحر اليابان
كوريا الشمالية تؤكد اختبار نظام صاروخي وإصابته للهدف في بحر اليابان
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:22+0000
2023-01-01T07:22+0000
2023-01-01T07:22+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102720/55/1027205575_0:183:3495:2149_1920x0_80_0_0_2c15d1caad8bc9d3cc47e5c263eb02ee.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".وأكدت أن 3 قذائف أصابت الهدف المحدد في بحر اليابان.كما أوضحت أنه تم إطلاق قذيفة أخرى، فجر اليوم الأحد، باتجاه الهدف نفسه. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، أمس السبت، أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.وفي فجر اليوم الأحد، أفادت الأنباء أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا آخر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا.وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230101/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بتطوير-صواريخ-باليستية-جديدة-عابرة-للقارات-1071808180.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102720/55/1027205575_194:0:3301:2330_1920x0_80_0_0_b86d9d9dda6db32d0f00b96c26faf8d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تؤكد اختبار نظام صاروخي وإصابته للهدف في بحر اليابان
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
وذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".
وأكدت أن 3 قذائف أصابت الهدف المحدد في بحر اليابان.
كما أوضحت أنه تم إطلاق قذيفة أخرى، فجر اليوم الأحد، باتجاه الهدف نفسه.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، أمس السبت، أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية
قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.
وفي فجر اليوم الأحد، أفادت الأنباء أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا آخر.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا.
وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية
هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.