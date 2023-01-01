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https://sputnikarabic.ae/20230101/معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---11-1071814647.html
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
تصنف "جيه - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:47+0000
2023-01-01T10:57+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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دخلت "جيه - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، بحسب موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة التي تشمل:ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 11"؟ما هو تسليح "جيه - 11"؟ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الصينية "جيه - 11" مجهزة بـ 10 نقاط تعليق تمكنها من حمل ترسانة متنوعة من الأسلحة خلال المعارك الجوية، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعدين لمهام التدريب.وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية من طراز "جيه - 11" أجبرت طائرة استطلاع تابعة له على مغادرة أجواء بحر الصين الجنوبي بعدما قامت بالاقتراب منها لمسافة 6 أمتار فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221230/فيديو-يظهر-اقتراب-مقاتلة-صينية-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-بشكل-خطير-1071761660.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"

10:47 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.01.2023)
© AFP 2022 / JOHANNES EISELEمقاتلة صينية
مقاتلة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / JOHANNES EISELE
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تصنف "جيه - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ".
دخلت "جيه - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، بحسب موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة التي تشمل:
المدافع الرشاشة.
الصواريخ.
القذائف الصاروخية.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 11"؟

الطول: 21.9 متر.
العرض: 14.7 متر.
الارتفاع: 5.92 متر.
الوزن فارغة: 16.8 طن.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها: 33 طنا.
السرعة القصوى: 2500 كلم/ ساعة (أكثر من ضعفي سرعة الصوت).
ارتفاع التحليق: 18 ألفا و500 متر.
المدى: 3 آلاف و530 كلم.

ما هو تسليح "جيه - 11"؟

مدفع رشاش داخلي عيار 30 ملم.
صواريخ "جو - جو".
صواريخ "جو - أرض".
قنابل موجهة بالليزر.
قنابل غير موجهة / قنابل خارقة للتحصينات.
صواريخ غير موجهة.
ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الصينية "جيه - 11" مجهزة بـ 10 نقاط تعليق تمكنها من حمل ترسانة متنوعة من الأسلحة خلال المعارك الجوية، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعدين لمهام التدريب.
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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30 ديسمبر 2022, 10:43 GMT
وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية من طراز "جيه - 11" أجبرت طائرة استطلاع تابعة له على مغادرة أجواء بحر الصين الجنوبي بعدما قامت بالاقتراب منها لمسافة 6 أمتار فقط.
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