https://sputnikarabic.ae/20230101/معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---11-1071814647.html
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
تصنف "جيه - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:47+0000
2023-01-01T10:47+0000
2023-01-01T10:57+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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دخلت "جيه - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، بحسب موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة التي تشمل:ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 11"؟ما هو تسليح "جيه - 11"؟ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الصينية "جيه - 11" مجهزة بـ 10 نقاط تعليق تمكنها من حمل ترسانة متنوعة من الأسلحة خلال المعارك الجوية، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعدين لمهام التدريب.وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية من طراز "جيه - 11" أجبرت طائرة استطلاع تابعة له على مغادرة أجواء بحر الصين الجنوبي بعدما قامت بالاقتراب منها لمسافة 6 أمتار فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221230/فيديو-يظهر-اقتراب-مقاتلة-صينية-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-بشكل-خطير-1071761660.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
10:47 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.01.2023) تابعنا عبر
تصنف "جيه - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ".
دخلت "جيه - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، بحسب موقع
"ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة التي تشمل:
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 11"؟
وزن الإقلاع بكامل حمولتها: 33 طنا.
السرعة القصوى: 2500 كلم/ ساعة (أكثر من ضعفي سرعة الصوت).
ارتفاع التحليق: 18 ألفا و500 متر.
ما هو تسليح "جيه - 11"؟
مدفع رشاش داخلي عيار 30 ملم.
قنابل غير موجهة / قنابل خارقة للتحصينات.
ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الصينية "جيه - 11" مجهزة بـ 10 نقاط تعليق تمكنها من حمل ترسانة متنوعة
من الأسلحة خلال المعارك الجوية، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعدين لمهام التدريب.
30 ديسمبر 2022, 10:43 GMT
وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية
من طراز "جيه - 11" أجبرت طائرة استطلاع تابعة له على مغادرة أجواء بحر الصين الجنوبي بعدما قامت بالاقتراب منها لمسافة 6 أمتار فقط.