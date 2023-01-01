https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الخارجية-الإماراتي-مهنئا-نظيره-الإسرائيلي-الجديد-بتعيينه-نتطلع-للعمل-معا-من-أجل-تعزيز-علاقاتنا-1071809819.html
وزير الخارجية الإماراتي مهنئا نظيره الإسرائيلي الجديد بتعيينه: نتطلع للعمل معا من أجل تعزيز علاقاتنا
وزير الخارجية الإماراتي مهنئا نظيره الإسرائيلي الجديد بتعيينه: نتطلع للعمل معا من أجل تعزيز علاقاتنا
هنأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نظيره الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، على تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:00+0000
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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد اتصل بن زايد بـ كوهين هاتفيا، حيث هنأه بتعيينه وزيرا للخارجية الإسرائيلية.وخلال الاتصال أعرب بن زايد عن تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد.وقال البيان: "عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل على تعيينه بمنصبه الجديد، وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع معاليه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي حققت العديد من الإنجازات خلال العامين الماضيين".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، بنيامين نتنياهو، قد اختار إيلي كوهين وزيرا للخارجية الإسرائيلية، وأعلن ذلك خلال خطاب ألقاه في البرلمان الخميس الماضي، أعلن فيه توجهات حكومته.ووفقا لوسائل إعلامية، فإن كوهين، الذي تولى من قبل حقيبة الاستخبارات الإسرائيلية، يعتبر مهندس عمليات التطبيع التي تمت بين إسرائيل ودول عربية مؤخرا، وياتي تعيينه متناغما مع رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، في توسيع دائرة التطبيع لتشمل دولا عربية أخرى.طالع أيضا: إعلام: ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات منذ التطبيع
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الإماراتي مهنئا نظيره الإسرائيلي الجديد بتعيينه: نتطلع للعمل معا من أجل تعزيز علاقاتنا
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هنأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نظيره الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، على تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد اتصل بن زايد بـ كوهين هاتفيا، حيث هنأه بتعيينه وزيرا للخارجية الإسرائيلية.
وخلال الاتصال أعرب بن زايد عن تطلعه للعمل
مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد.
وقال البيان: "عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل على تعيينه بمنصبه الجديد، وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع معاليه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي حققت العديد من الإنجازات خلال العامين الماضيين".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، بنيامين نتنياهو، قد اختار إيلي كوهين وزيرا
للخارجية الإسرائيلية، وأعلن ذلك خلال خطاب ألقاه في البرلمان الخميس الماضي، أعلن فيه توجهات حكومته.
ووفقا لوسائل إعلامية، فإن كوهين، الذي تولى من قبل حقيبة الاستخبارات الإسرائيلية، يعتبر مهندس عمليات التطبيع التي تمت بين إسرائيل ودول عربية مؤخرا، وياتي تعيينه متناغما مع رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، في توسيع دائرة التطبيع لتشمل دولا عربية أخرى.