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https://sputnikarabic.ae/20230101/وكالة-الدفاعات-الجوية-الإيرانية-أبعدت-طائرات-أمريكية-خلال-مناورات-ذو-الفقار-1071834249.html
وكالة: الدفاعات الجوية الإيرانية أبعدت طائرات أمريكية خلال مناورات "ذو الفقار"
وكالة: الدفاعات الجوية الإيرانية أبعدت طائرات أمريكية خلال مناورات "ذو الفقار"
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إبعاد طائرات عسكرية أمريكية عن منطقة العمليات والمجال الجوي لإيران عدة مرات خلال... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T19:41+0000
2023-01-01T19:42+0000
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وأفادت وكالة أنباء رسا الإيرانية بأنه "بعد اقتراب طائرة تجسس أمريكية، تم وضع الدفاع الجوي الإيراني في حالة تأهب، ولكن بعد أن أقلعت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإيراني، اضطرت طائرة التجسس الأمريكية لمغادرة المنطقة".وأشارت، إلى أنه "في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ مناورات ذو الفقار 1401 للجيش الإيراني، زادت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية لجمع المعلومات حول الأنظمة والمعدات العسكرية في المنطقة".وبحسب الوكالة الإيرانية، فإنه "في مرحلة أخرى من هذه المناورات العسكرية عندما تم إطلاق أحد أنظمة الدفاع الجوي للجيش، اقتربت طائرة تجسس أمريكية أخرى من المجال الجوي الإيراني بهدف جمع الإشارات من تشغيل النظام الصاروخي".وأضافت: "فبعد اقتراب طائرة EP-3 من أجواء البلاد، حذر الدفاع الجوي الإيراني الطائرة الأمريكية، ما دفعها على الفور لمغادرة المنطقة".وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضي، بهدف رفع الجاهزية القتالية.وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ، إن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.ولفت إلى أن "المناورات تأتي تماشياً مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية، إضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230101/طائرات-مسيرة-إيرانية-هجومية-واستخبارية-واعتراضية-تشارك-في-مناورات-ذوالفقار-1401-1071816105.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وكالة: الدفاعات الجوية الإيرانية أبعدت طائرات أمريكية خلال مناورات "ذو الفقار"

19:41 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 19:42 GMT 01.01.2023)
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / -
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إبعاد طائرات عسكرية أمريكية عن منطقة العمليات والمجال الجوي لإيران عدة مرات خلال مناورات "ذو الفقار 1401" التي انتهت أمس السبت".
وأفادت وكالة أنباء رسا الإيرانية بأنه "بعد اقتراب طائرة تجسس أمريكية، تم وضع الدفاع الجوي الإيراني في حالة تأهب، ولكن بعد أن أقلعت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإيراني، اضطرت طائرة التجسس الأمريكية لمغادرة المنطقة".
وأشارت، إلى أنه "في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ مناورات ذو الفقار 1401 للجيش الإيراني، زادت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية لجمع المعلومات حول الأنظمة والمعدات العسكرية في المنطقة".
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"
10:54 GMT
وبحسب الوكالة الإيرانية، فإنه "في مرحلة أخرى من هذه المناورات العسكرية عندما تم إطلاق أحد أنظمة الدفاع الجوي للجيش، اقتربت طائرة تجسس أمريكية أخرى من المجال الجوي الإيراني بهدف جمع الإشارات من تشغيل النظام الصاروخي".
وأضافت: "فبعد اقتراب طائرة EP-3 من أجواء البلاد، حذر الدفاع الجوي الإيراني الطائرة الأمريكية، ما دفعها على الفور لمغادرة المنطقة".
وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضي، بهدف رفع الجاهزية القتالية.
وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ، إن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.
ولفت إلى أن "المناورات تأتي تماشياً مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية، إضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة".
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