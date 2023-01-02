https://sputnikarabic.ae/20230102/احتراق-مبنى-سكني-في-بغداد-بسبب-الألعاب-النارية--1071842285.html
احتراق مبنى سكني في بغداد بسبب الألعاب النارية
احتراق مبنى سكني في بغداد بسبب الألعاب النارية
أعلنت السلطات العراقية اشتعال النيران في مبنى سكني في وسط العاصمة، بغداد، بسبب الألعاب النارية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T08:24+0000
2023-01-02T08:24+0000
2023-01-02T08:24+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "بسبب الألعاب النارية الآن احتراق شقة سكنية في منطقة البتاوين في الباب الشرقي والدفاع المدني ينقذ شخصين".وأشار البيان إلى أن الدفاع المدني يبحث عن شخص ثالث بعد إخلاء البناية بالكامل بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران.وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أشخاص ضبطت بحوزتهم ألعابا نارية.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إن الألعاب النارية بجميع أنواعها ممنوعة من الاستيراد.وأكد ان الإطلاق العشوائي للعيارات النارية عليه تشديد كبير من قبل قيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-يعلن-السيطرة-على-حريق-ضخم-اندلع-بمصفاة-للنفط-في-أربيل-صور-وفيديو-1071668332.html
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أخبار العراق اليوم
احتراق مبنى سكني في بغداد بسبب الألعاب النارية
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أعلنت السلطات العراقية اشتعال النيران في مبنى سكني في وسط العاصمة، بغداد، بسبب الألعاب النارية.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية
الرسمية.
27 ديسمبر 2022, 16:14 GMT
وقال البيان: "بسبب الألعاب النارية الآن احتراق شقة سكنية في منطقة البتاوين في الباب الشرقي والدفاع المدني ينقذ شخصين".
وأشار البيان إلى أن الدفاع المدني يبحث عن شخص ثالث بعد إخلاء البناية بالكامل بالتزامن مع عمليات الإخماد
للنيران.
وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أشخاص ضبطت بحوزتهم ألعابا نارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إن الألعاب النارية بجميع أنواعها ممنوعة من الاستيراد.
وأكد ان الإطلاق العشوائي للعيارات النارية عليه تشديد كبير من قبل قيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة.