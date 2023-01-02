https://sputnikarabic.ae/20230102/البرلمان-الأوروبي-يعتزم-رفع-الحصانة-عن-نائبين-في-قضية-فساد-مزعومة-مرتبطة-بقطر-1071857030.html
البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر
البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر
أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، أن رئيسته، روبرتا ميتسولا، اتخذت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان متورطين في قضايا فساد مزعومة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن الرئيسة ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.وبحسب البيان، اتخذت الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 يناير/ كانون الثاني، ثم سيُحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.وقالت ميتوسلا: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب. سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، وسنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".لم يذكر البرلمان أسماء النواب في بيانه. لكن المصادر التي أطلعت على التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في مزاعم الكسب غير المشروع قالت لوكالة "فرانس برس" إنهما نائب إيطالي يدعى أندريا كوزولينو وبلجيكي مارك تارابيلا.أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها دولة قطر للتأثير على قرارات داخل البرلمان.وعلى إثر التحقيقات، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنها تعتزم تجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. نفت قطر الادعاءات وقالت إنها مجرد "تكهنات إعلام".
https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-فضيحة-الفساد-المزعومة-قد-تضر-بتعاون-قطر-مع-أوروبا-في-مجال-الطاقة-1071354347.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي
البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر
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أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، أن رئيسته، روبرتا ميتسولا، اتخذت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان متورطين في قضايا فساد مزعومة.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن الرئيسة ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.
وبحسب البيان، اتخذت الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 يناير/ كانون الثاني، ثم سيُحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.
19 ديسمبر 2022, 12:32 GMT
وقالت ميتوسلا: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب. سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، وسنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".
لم يذكر البرلمان أسماء النواب في بيانه. لكن المصادر التي أطلعت على التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في مزاعم الكسب غير المشروع قالت لوكالة "فرانس برس" إنهما نائب إيطالي يدعى أندريا كوزولينو وبلجيكي مارك تارابيلا.
أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي
، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها دولة قطر للتأثير على قرارات داخل البرلمان.
وعلى إثر التحقيقات، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنها تعتزم تجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. نفت قطر الادعاءات وقالت إنها مجرد "تكهنات إعلام
".