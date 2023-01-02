عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/البرلمان-الأوروبي-يعتزم-رفع-الحصانة-عن-نائبين-في-قضية-فساد-مزعومة-مرتبطة-بقطر-1071857030.html
البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر
البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر
أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، أن رئيسته، روبرتا ميتسولا، اتخذت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان متورطين في قضايا فساد مزعومة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:07+0000
2023-01-02T15:07+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071136994_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_0aef60150312690014c7e72a73a75e20.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن الرئيسة ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.وبحسب البيان، اتخذت الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 يناير/ كانون الثاني، ثم سيُحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.وقالت ميتوسلا: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب. سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، وسنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".لم يذكر البرلمان أسماء النواب في بيانه. لكن المصادر التي أطلعت على التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في مزاعم الكسب غير المشروع قالت لوكالة "فرانس برس" إنهما نائب إيطالي يدعى أندريا كوزولينو وبلجيكي مارك تارابيلا.أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها دولة قطر للتأثير على قرارات داخل البرلمان.وعلى إثر التحقيقات، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنها تعتزم تجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. نفت قطر الادعاءات وقالت إنها مجرد "تكهنات إعلام".
https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-فضيحة-الفساد-المزعومة-قد-تضر-بتعاون-قطر-مع-أوروبا-في-مجال-الطاقة-1071354347.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071136994_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a422208e7cb474e601264d67101635b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي

البرلمان الأوروبي يعتزم رفع الحصانة عن نائبين في قضية فساد مزعومة مرتبطة بقطر

15:07 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINرئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
تابعنا عبرTelegram
أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، أن رئيسته، روبرتا ميتسولا، اتخذت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان متورطين في قضايا فساد مزعومة.
أمستردام - سبوتنيك. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن الرئيسة ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.
وبحسب البيان، اتخذت الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 يناير/ كانون الثاني، ثم سيُحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
صحيفة: فضيحة الفساد المزعومة قد تضر بتعاون قطر مع أوروبا في مجال الطاقة
19 ديسمبر 2022, 12:32 GMT
وقالت ميتوسلا: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب. سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، وسنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".
لم يذكر البرلمان أسماء النواب في بيانه. لكن المصادر التي أطلعت على التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في مزاعم الكسب غير المشروع قالت لوكالة "فرانس برس" إنهما نائب إيطالي يدعى أندريا كوزولينو وبلجيكي مارك تارابيلا.
أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها دولة قطر للتأثير على قرارات داخل البرلمان.
وعلى إثر التحقيقات، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنها تعتزم تجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد. نفت قطر الادعاءات وقالت إنها مجرد "تكهنات إعلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала