https://sputnikarabic.ae/20230102/تركيا-صادرتنا-في-2022-بلغت-254-مليار-دولار-ووصلت-إلى-197-دولة-1071846138.html
تركيا: صادرتنا في 2022 بلغت 254 مليار دولار ووصلت إلى 197 دولة
تركيا: صادرتنا في 2022 بلغت 254 مليار دولار ووصلت إلى 197 دولة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قيمة صادرات بلاده خلال عام 2022، بلغت 254.2 مليار دولار. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:09+0000
2023-01-02T11:09+0000
2023-01-02T11:10+0000
أخبار تركيا اليوم
تصدير
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية لمجلس المصدرين الأتراك بإسطنبول، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن صادرات بلاده خلال العام الماضي، زادت بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بالصادرات في عام 2021.وذكر أردوغان أن صادرات تركيا وصلت إلى أسواق 197 دولة ومنطقة في العالم خلال العام الماضي.وأشار أردوغان إلى أن الصادرات التركية تزايدت 7 أضعاف مقارنة بأرقام عام 2002.وأوضح أن اقتصاد تركيا سجل نموا بنسبة 6.2 في المئة خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022.وأكد الرئيس التركي أن حكومته تسعى لوضع تركيا في مصاف الدول العشر الأوائل الأكثر تصديرا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221228/أردوغان-تركيا-تقترب-من-مصاف-أكبر-10-اقتصادات-في-العالم-1071707663.html
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أخبار تركيا اليوم, تصدير
تركيا: صادرتنا في 2022 بلغت 254 مليار دولار ووصلت إلى 197 دولة
11:09 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قيمة صادرات بلاده خلال عام 2022، بلغت 254.2 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية لمجلس المصدرين الأتراك بإسطنبول، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول"
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28 ديسمبر 2022, 17:30 GMT
وقال الرئيس التركي
إن صادرات بلاده خلال العام الماضي، زادت بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بالصادرات في عام 2021.
وذكر أردوغان أن صادرات تركيا وصلت إلى أسواق 197 دولة ومنطقة في العالم خلال العام الماضي.
وأشار أردوغان إلى أن الصادرات التركية تزايدت 7 أضعاف مقارنة بأرقام عام 2002.
وأوضح أن اقتصاد تركيا سجل نموا بنسبة 6.2 في المئة خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022.
وأكد الرئيس التركي أن حكومته تسعى لوضع تركيا في مصاف الدول العشر الأوائل الأكثر تصديرا في العالم.