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https://sputnikarabic.ae/20230102/رونالدو-يصل-إلى-السعودية-فيديو-وصور-1071867336.html
رونالدو يصل إلى السعودية... فيديو وصور
رونالدو يصل إلى السعودية... فيديو وصور
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T20:31+0000
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رياضة
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
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ووفقا لوسائل إعلام سعودية وصل رونالدو مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الرياض، ليبدأ مشواره مع نادي "النصر" السعودي.وتجمع عدد كبير من الجماهير السعودية أمام المطار لاستقبال النجم البرتغالي، فيما أكد نادي "النصر" أنه ينظم احتفالية كبيرة لاستقبال نجمه الجديد، غدا الثلاثاء.وكان رونالدو، قد وجه أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".
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رياضة, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي
رياضة, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي

رونالدو يصل إلى السعودية... فيديو وصور

20:31 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADلاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية وصل رونالدو مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الرياض، ليبدأ مشواره مع نادي "النصر" السعودي.
وتجمع عدد كبير من الجماهير السعودية أمام المطار لاستقبال النجم البرتغالي، فيما أكد نادي "النصر" أنه ينظم احتفالية كبيرة لاستقبال نجمه الجديد، غدا الثلاثاء.
وكان رونالدو، قد وجه أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.
نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.
وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".
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