رونالدو يصل إلى السعودية... فيديو وصور
20:31 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 02.01.2023)
© AFP 2022 / JEWEL SAMADلاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية وصل رونالدو مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الرياض، ليبدأ مشواره مع نادي "النصر" السعودي.
وتجمع عدد كبير من الجماهير السعودية أمام المطار لاستقبال النجم البرتغالي، فيما أكد نادي "النصر" أنه ينظم احتفالية كبيرة لاستقبال نجمه الجديد، غدا الثلاثاء.
وصل الملك الى المملكة❤️— اخبار كريستيانو رونالدو (@Cr7_team_) January 2, 2023
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وكان رونالدو، قد وجه أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.
صور من استقبال الأسطورة كريستيانو رونالدو🤯#Hala_Ronaldo #CR7𓃵 💛 pic.twitter.com/8uCD2BpR6z— اخبار كريستيانو رونالدو (@Cr7_team_) January 2, 2023
نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.
The star has spoken 🤩#AlNassr fans.. how excited are you? 🔥— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023
See you tomorrow 🙏#HalaRonaldo 💛
pic.twitter.com/WQPDZGUd0V
وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".