https://sputnikarabic.ae/20230102/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-زابوروجيه-1071837780.html

سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

سُمع دوي عدة انفجارات ليلا في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، وفقًا للسلطات المحلية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T00:34+0000

2023-01-02T00:34+0000

2023-01-02T00:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أخبار أوكرانيا

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وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، فلاديمير روغوف على حسابه بتليغرام، إنه "سمع دوي انفجارات في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي. أبلغ المواطنون عن ثلاثة انفجارات على الأقل".في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بعد منتصف الليل بقليل، أن انفجارات سمعت في كييف ودنيبروبتروفسك.وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن انفجارًا واحدًا على الأقل وقع في المدينة.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيهيف.كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.كما أعلنت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وميكولايف". مشيرةً إلى إسقاط مروحية من طراز مي-8 بجمهورية دونيتسك واعتراض 7 صواريخ هايمارس بجمهورية لوغانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلام-أوكراني-انفجارات-في-العاصمة-كييف-ودنيبروبيتروفسك-1071837053.html

https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا