https://sputnikarabic.ae/20230102/مقتل-10-أشخاص-في-كشمير-مع-تصاعد-أعمال-العنف-المسلح-1071849611.html
مقتل 10 أشخاص في كشمير مع تصاعد أعمال العنف المسلح
مقتل 10 أشخاص في كشمير مع تصاعد أعمال العنف المسلح
لقي عشرة أشخاص مصرعهم في غضون ستة أيام من أعمال العنف المتصاعدة بشكل مفاجئ، في المنطقة الهندوسية الأكثر هدوءا عادة جنوبي الجزء الخاضعة للإدارة الهندية من إقليم... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:52+0000
2023-01-02T12:52+0000
2023-01-02T12:54+0000
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تقاتل الجماعات المتمردة في منطقة الهيمالايا ذات الأغلبية المسلمة لعقود من أجل استقلالها، أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من الإقليم المقسمة.وقال ضابط الشرطة موكيش سينغ للصحفيين، إن مسلحين اثنين يشتبه في أنهما متمردين مناهضين للهند، فتحا النار على منازل في قرية دانغري النائية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة من السكان وإصابة خمسة.شنت الشرطة وقوات الأمن عملية مطاردة في المنطقة القريبة من خط السيطرة الذي يفصل كشمير بين الهند وباكستان. ينتشر نحو نصف مليون جندي هندي في كشمير، والجزء الجنوبي منه، جامو.قتل طفل في السابعة من عمره وشخص آخر الاثنين في انفجار قرب أحد المنازل، بحسب ما صرح ضابط شرطة آخر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام.جاء سقوط القتلى في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومتمردين مشتبه بهم عند نقطة تفتيش في مدينة جامو يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إن 4 من المتمردين المشتبه بهم قتلوا فيما فر سائق شاحنتهم وهرب.ذكر مسؤولون أن 172 من المتمردين المشتبه بهم على الأقل و26 من أفراد القوات المسلحة قتلوا في القتال العام الماضي. كانت كشمير الهندية بدون حكومة منتخبة منذ أكثر من خمس سنوات وتسيطر عليها نيودلهي مباشرة منذ عام 2019.تلقي الهند باللوم بانتظام على باكستان لدعمها المتمردين، وهو ادعاء نفته إسلام أباد، التي تقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي لنضال كشمير من أجل حق تقرير المصير.
https://sputnikarabic.ae/20230102/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-جراء-إطلاق-نار-عشوائي-في-كشمير-1071840698.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم
مقتل 10 أشخاص في كشمير مع تصاعد أعمال العنف المسلح
12:52 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
لقي عشرة أشخاص مصرعهم في غضون ستة أيام من أعمال العنف المتصاعدة بشكل مفاجئ، في المنطقة الهندوسية الأكثر هدوءا عادة جنوبي الجزء الخاضعة للإدارة الهندية من إقليم كشمير.
تقاتل الجماعات المتمردة في منطقة الهيمالايا ذات الأغلبية المسلمة لعقود من أجل استقلالها، أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من الإقليم المقسمة.
وقال ضابط الشرطة موكيش سينغ للصحفيين، إن مسلحين اثنين يشتبه في أنهما متمردين مناهضين للهند، فتحا النار على منازل في قرية دانغري النائية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة من السكان وإصابة خمسة.
شنت الشرطة وقوات الأمن عملية مطاردة في المنطقة القريبة من خط السيطرة الذي يفصل كشمير بين الهند وباكستان. ينتشر نحو نصف مليون جندي هندي
في كشمير، والجزء الجنوبي منه، جامو.
قتل طفل في السابعة من عمره وشخص آخر الاثنين في انفجار قرب أحد المنازل، بحسب ما صرح ضابط شرطة آخر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام.
جاء سقوط القتلى في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومتمردين مشتبه بهم عند نقطة تفتيش في مدينة جامو يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إن 4 من المتمردين المشتبه بهم قتلوا فيما فر سائق شاحنتهم وهرب.
ذكر مسؤولون أن 172 من المتمردين المشتبه بهم على الأقل و26 من أفراد القوات المسلحة
قتلوا في القتال العام الماضي. كانت كشمير الهندية بدون حكومة منتخبة منذ أكثر من خمس سنوات وتسيطر عليها نيودلهي مباشرة منذ عام 2019.
تلقي الهند باللوم بانتظام على باكستان لدعمها المتمردين، وهو ادعاء نفته إسلام أباد، التي تقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي لنضال كشمير من أجل حق تقرير المصير.