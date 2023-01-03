https://sputnikarabic.ae/20230103/الخارجية-المغربية-لـسبوتنيك-المملكة-تدين-اقتحام-وزير-إسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1071897415.html
الخارجية المغربية لـ"سبوتنيك": المملكة تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
الخارجية المغربية لـ"سبوتنيك": المملكة تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أعرب مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة المغربية، من منطلق مواقفها الثابتة، اقتحام... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:31+0000
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وأكد المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/القنصلية-البريطانية-في-القدس-لندن-تعرب-عن-قلقها-إزاء-زيارة-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071891119.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الخارجية المغربية لـ"سبوتنيك": المملكة تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
16:31 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعرب مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة المغربية، من منطلق مواقفها الثابتة، اقتحام وزير إسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.