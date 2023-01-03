https://sputnikarabic.ae/20230103/القنصلية-البريطانية-في-القدس-لندن-تعرب-عن-قلقها-إزاء-زيارة-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071891119.html
القنصلية البريطانية في القدس: لندن تعرب عن قلقها إزاء زيارة بن غفير للمسجد الأقصى
القنصلية البريطانية في القدس: لندن تعرب عن قلقها إزاء زيارة بن غفير للمسجد الأقصى
أعربت المملكة المتحدة عن قلقها حيال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الأنشطة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T14:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القنصلية البريطانية في القدس، بتغريدة عبر "تويتر"، "نعرب عن قلقنا إزاء زيارة الوزير بن غفير للحرم الشريف/ جبل الهيكل صباح اليوم".وأضافت: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن، ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/لابيد-الشجار-مع-نصف-العالم-حتى-يقضي-بن-غفير-13-دقيقة-في-جبل-الهيكل-عدم-مسؤولية-سياسية-1071886755.html
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بريطانيا, القدس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
القنصلية البريطانية في القدس: لندن تعرب عن قلقها إزاء زيارة بن غفير للمسجد الأقصى
14:30 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعربت المملكة المتحدة عن قلقها حيال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الأنشطة التي تؤجج التوترات.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القنصلية البريطانية في القدس، بتغريدة عبر "تويتر"، "نعرب عن قلقنا إزاء زيارة الوزير بن غفير للحرم الشريف/ جبل الهيكل صباح اليوم".
وأضافت: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن، ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.