https://sputnikarabic.ae/20230103/الذهب-يسجل-أعلى-مستوياته-في-6-أشهر-وسط-توقعات-باستمرار-الارتفاع-في-2023-1071893892.html

الذهب يسجل أعلى مستوياته في 6 أشهر وسط توقعات باستمرار الارتفاع في 2023

الذهب يسجل أعلى مستوياته في 6 أشهر وسط توقعات باستمرار الارتفاع في 2023

وصلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر، في وقت مبكر من تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما يعتقد المحللون أن الارتفاع يجب أن يستمر في عام 2023. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T15:20+0000

2023-01-03T15:20+0000

2023-01-03T15:20+0000

اقتصاد

العالم

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بلغ سعر التسليم الفوري ذروته عند أقل بقليل من 1850 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من التداولات، قبل أن يتراجع ليتداول حول 1847.92 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.5% إلى 1854.30 دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".كانت أسعار الذهب في ارتفاع عام منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث عزز الطلب اضطراب السوق، وتزايدت توقعات ركود الاقتصاد العالمي، إلى جانب تسجيل المزيد من مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية.من جانبه قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في "ساكسو بنك": "بشكل عام، نحن نبحث عن سعر مناسب لعام 2023، مدعوما بالركود ومخاطر تقييم سوق الأسهم، وفي نهاية المطاف ذروة في أسعار الفائدة جنبا إلى جنب مع احتمال ضعف الدولار وعدم عودة التضخم إلى المستوى المتوقع دون 3% سنويا، كل هذا يضيف دعما".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تراجع الدولار الذي حدث عندما أقبلت العديد من البنوك المركزية في العام الماضي على شراء كمية قياسية من الذهب سيستمر، وبالتالي توفير أرضية (لارتفاع) السوق".يتوقف جزء كبير من توقعات الأسواق العالمية لعام 2023 على مسار السياسة النقدية حيث قد تخفف البنوك المركزية من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي اتبعتها العام الماضي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والركود المحتمل.

https://sputnikarabic.ae/20221213/مصر-احتياطيات-منجم-السكري-للذهب-تتجاوز-20-مليار-دولار-1071173102.html

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