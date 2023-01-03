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https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-أردوغان-ينوي-إجراء-محادثات-هاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-1071904224.html
الرئاسة التركية: أردوغان ينوي إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي
الرئاسة التركية: أردوغان ينوي إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع إلى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T18:38+0000
2023-01-03T18:38+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وصرح كالين لقناة "إن تي في" اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس أردوغان سيجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي يوم غد الأربعاء".وناقش أردوغان، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.وأشار بيان للرئاسة التركية أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.واتهم أردوغان، في 25 ديسبمر، الدول الغربية بتصعيد الاستفزازات وعدم محاولة التوسط في حل الأزمة بأوكرانيا.وقال أردوغان، في تجمع مع الشباب في مدينة أرضروم، شمال شرقي تركيا، إنه "لسوء الحظ، لم يفعل الغرب سوى الاستفزاز ولم يحاول أن يكون وسيطا. في مرحلة الوساطة، اضطلعنا، بصفتنا تركيا، بهذا الدور في عام 2022 فيما يتعلق بممر الحبوب في البحر الأسود".
https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-هاتفيا-قضايا-أبرزها-صفقة-الحبوب-ومكافحة-الإرهاب-1071081886.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

الرئاسة التركية: أردوغان ينوي إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي

18:38 GMT 03.01.2023
© Sputnik . Michael Klimentyevأردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع إلى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وصرح كالين لقناة "إن تي في" اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس أردوغان سيجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي يوم غد الأربعاء".
وناقش أردوغان، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.
وأشار بيان للرئاسة التركية أن الاتصال ناقش قضايا في مقدمتها الطاقة والمسائل الإقليمية، فيما أكد أردوغان لبوتين "إمكانية بدء العمل لتصدير المنتجات الغذائية المختلفة في إطار "صفقة الحبوب"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة في بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
11 ديسمبر 2022, 11:50 GMT
واتهم أردوغان، في 25 ديسبمر، الدول الغربية بتصعيد الاستفزازات وعدم محاولة التوسط في حل الأزمة بأوكرانيا.
وقال أردوغان، في تجمع مع الشباب في مدينة أرضروم، شمال شرقي تركيا، إنه "لسوء الحظ، لم يفعل الغرب سوى الاستفزاز ولم يحاول أن يكون وسيطا. في مرحلة الوساطة، اضطلعنا، بصفتنا تركيا، بهذا الدور في عام 2022 فيما يتعلق بممر الحبوب في البحر الأسود".
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