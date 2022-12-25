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https://sputnikarabic.ae/20221225/أردوغان-الغرب-يصعد-من-الاستفزازات-ولم-يحاول-التوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1071591214.html
أردوغان: الغرب يصعد من الاستفزازات ولم يحاول التوسط في أزمة أوكرانيا
أردوغان: الغرب يصعد من الاستفزازات ولم يحاول التوسط في أزمة أوكرانيا
25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T18:39+0000
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أردوغان: الغرب يصعد من الاستفزازات ولم يحاول التوسط في أزمة أوكرانيا

18:39 GMT 25.12.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
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