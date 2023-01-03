https://sputnikarabic.ae/20230103/كيه-إن---23-صاروخ-نووي-قصير-المدى-تملكه-كوريا-الشمالية-1071893621.html
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية هائلة تضم نحو 20 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية التي يصنف بعضها ضمن الصواريخ العابرة للقارات. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:32+0000
2023-01-03T15:32+0000
2023-01-03T15:32+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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وتمثل الصواريخ أحد أهم ركائز استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية، حيث تعتمد عليها لدعم جيشها الذي يواجه صعوبات في الحصول على أسلحة تقليدية متطورة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود، كما يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.أورد الموقع مواصفات صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ "كيه إن - 23" تم تطويره واختبار أول نسخة منه عام 2019، مشيرا إلى أنه ينطلق في مسار شبه باليستي.ما هي المواصفات الفنية لـ "كيه إن - 23"؟ويصنف "كيه إن - 23" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويتم نقله على مركبات تعمل كمنصات إطلاق متحركة.يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية لمستودع صواريخ "كيه إن - 23"، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/شقيقة-كيم-جونغ-أون-سيعلم-الجميع-قريبا-ما-يمكن-أن-تفعله-صواريخ-كوريا-الشمالية-1071381144.html
https://sputnikarabic.ae/20230101/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بتطوير-صواريخ-باليستية-جديدة-عابرة-للقارات-1071808180.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
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تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية هائلة تضم نحو 20 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية التي يصنف بعضها ضمن الصواريخ العابرة للقارات.
وتمثل الصواريخ أحد أهم ركائز استراتيجية الأمن القومي لكوريا الشمالية، حيث تعتمد عليها لدعم جيشها الذي يواجه صعوبات في الحصول على أسلحة تقليدية متطورة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود، كما يقول موقع
"ميسيل ثريت" الأمريكي.
20 ديسمبر 2022, 05:17 GMT
أورد الموقع مواصفات صاروخ "كيه إن - 23"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ
"كيه إن - 23" تم تطويره واختبار أول نسخة منه عام 2019، مشيرا إلى أنه ينطلق في مسار شبه باليستي.
ما هي المواصفات الفنية لـ "كيه إن - 23"؟
وزن الإقلاع بكامل الحمولة من التسليح والوقود: 3 أطنان و415 كلغ.
وزن الرأس الحربي: 500 كلغ.
ويصنف "كيه إن - 23" ضمن الصواريخ الباليستية
متوسطة المدى، ويتم نقله على مركبات تعمل كمنصات إطلاق متحركة.
يذكر أن زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية لمستودع صواريخ "كيه إن - 23"، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.