عربي
https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تركيا-على-رأس-الدول-المستقبلة-لصادراتنا-من-الغاز-الطبيعي-المسال-خلال-2022-1071897184.html
مصر: تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022
مصر: تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أهم الدول المستقبلة للغاز المسال المصري، خلال العام المنصرم 2022. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:29+0000
2023-01-03T16:29+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071896298_0:184:2809:1764_1920x0_80_0_0_3bd957fb40dee0f7d1931707ecaf9aa6.jpg
وذكر بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن "تركيا جاءت على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري، بنسبة 22% من إجمالي الصادرات".وأضاف البيان أن "إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بنحو 13%، تليها كوريا الجنوبية بنحو 10%، ثم الصين (6%)، تليها الهند وإيطاليا (3%).وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أول مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي، عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، وذلك خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.وأكد أردوغان أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".وبعد مصافحة السيسي وأردوغان، أعلن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عزم بلاده المضي قدما في تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.وأفادت تقارير بأن مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولي المخابرات من البلدين، وأن وفدا استخباراتيا تركيا زار القاهرة الأسبوع الماضي، وعقد مناقشات مهمة حول قضايا عسكرية وسياسية وتجارية، من بينها مشروعات للطاقة.وقال أقطاي في كلمة أمام البرلمان التركي إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة"، مشيرا إلى "استمرار اتصالات تركيا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقا لما تتطلبه مصالح تركيا وشعبها".
https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تتوقع-أن-تحقق-رقما-قياسيا-في-صادراتها-من-الغاز-الطبيعي-المسال-خلال-2022-1071888547.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071896298_0:0:2409:1807_1920x0_80_0_0_fb64fb6e5d3e84848c08ecf58d963800.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, اقتصاد

مصر: تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022

16:29 GMT 03.01.2023
© AFP 2022ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أهم الدول المستقبلة للغاز المسال المصري، خلال العام المنصرم 2022.
وذكر بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن "تركيا جاءت على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري، بنسبة 22% من إجمالي الصادرات".
وأضاف البيان أن "إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بنحو 13%، تليها كوريا الجنوبية بنحو 10%، ثم الصين (6%)، تليها الهند وإيطاليا (3%).
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
مصر تتوقع أن تحقق "رقما قياسيا" في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022
13:44 GMT
وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أول مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي، عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، وذلك خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأكد أردوغان أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
وبعد مصافحة السيسي وأردوغان، أعلن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عزم بلاده المضي قدما في تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.
وأفادت تقارير بأن مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولي المخابرات من البلدين، وأن وفدا استخباراتيا تركيا زار القاهرة الأسبوع الماضي، وعقد مناقشات مهمة حول قضايا عسكرية وسياسية وتجارية، من بينها مشروعات للطاقة.
وقال أقطاي في كلمة أمام البرلمان التركي إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة"، مشيرا إلى "استمرار اتصالات تركيا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقا لما تتطلبه مصالح تركيا وشعبها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала