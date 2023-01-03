https://sputnikarabic.ae/20230103/نصر-الله-التعرض-للمسجد-الأقصى-لن-يفجر-الوضع-في-فلسطين-بل-في-المنطقة-بأسرها-1071902579.html

نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأسرها

نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأسرها

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T17:58+0000

2023-01-03T17:58+0000

2023-01-03T18:14+0000

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جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم.وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"وتابع "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20230103/لابيد-الشجار-مع-نصف-العالم-حتى-يقضي-بن-غفير-13-دقيقة-في-جبل-الهيكل-عدم-مسؤولية-سياسية-1071886755.html

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