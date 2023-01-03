https://sputnikarabic.ae/20230103/نصر-الله-التعرض-للمسجد-الأقصى-لن-يفجر-الوضع-في-فلسطين-بل-في-المنطقة-بأسرها-1071902579.html
نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأسرها
نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأسرها
حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T17:58+0000
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جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم.وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"وتابع "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20230103/لابيد-الشجار-مع-نصف-العالم-حتى-يقضي-بن-غفير-13-دقيقة-في-جبل-الهيكل-عدم-مسؤولية-سياسية-1071886755.html
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نصر الله: التعرض للمسجد الأقصى لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأسرها
17:58 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 18:14 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.
جاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى
اليوم.
وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"
"إن التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها".
وأضاف "نحن أمام حكومة إسرائيلية جديدة من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشددين".
وتابع "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية".
وأردف نصر الله "نحن حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأي تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى".