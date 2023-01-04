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https://sputnikarabic.ae/20230104/مصدر-لـسبوتنيك-أردوغان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-بوتين-بشأن-منصة-الغاز-1071912600.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين بشأن "منصة الغاز"
مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين بشأن "منصة الغاز"
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن منصة الغاز في... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T07:17+0000
2023-01-04T07:17+0000
العالم
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وقال المصدر للوكالة: "هذا هو أحد المواضيع الرئيسية على الأجندة الثنائية بين بوتين وأردوغان والتي تخضع للسيطرة المباشرة للزعيمين، حيث أعلن الجانب الروسي في وقت سابق بدء الخطوات العملية ويجري تنسيق كل الخطوات مع الجانب التركي".وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
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مصدر لـ"سبوتنيك": أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين بشأن "منصة الغاز"

07:17 GMT 04.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . POOL
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن منصة الغاز في تركيا.
وقال المصدر للوكالة: "هذا هو أحد المواضيع الرئيسية على الأجندة الثنائية بين بوتين وأردوغان والتي تخضع للسيطرة المباشرة للزعيمين، حيث أعلن الجانب الروسي في وقت سابق بدء الخطوات العملية ويجري تنسيق كل الخطوات مع الجانب التركي".
وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.
وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
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