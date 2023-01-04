https://sputnikarabic.ae/20230104/الصحة-العالمية-تؤكد-عدم-تسجيل-أي-متحورات-جديدة-من-فيروس-كورونا-في-الصين-1071926720.html
الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين
الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:00+0000
2023-01-04T15:00+0000
2023-01-04T15:01+0000
العالم
الصين
سلالة كورونا الجديدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 773 تسلسلا لإصابات كورونا من الصين إلى قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل البيانات حول جائحة كورونا، اعتبارا من يوم 3 يناير/ كانون الثاني، ولم يُلاحظ أي متغير أو طفرة جديدة في بيانات التسلسل.وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.
https://sputnikarabic.ae/20230103/بكين-سنتخذ-إجراءات-مناسبة-بشأن-الدول-التي-فرضت-قيود-كورونا-على-القادمين-من-الصين-1071876090.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, سلالة كورونا الجديدة
الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين
15:00 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:01 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين
، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".
وأضاف البيان أن "هذه المتغيرات معروفة وتم تسجيلها في بلدان أخرى، وفي الوقت الحالي لم يتم الإبلاغ عن أي متغير جديد من قبل مركز السيطرة على الأمراض في الصين".
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 773 تسلسلا لإصابات كورونا من الصين
إلى قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل البيانات حول جائحة كورونا، اعتبارا من يوم 3 يناير/ كانون الثاني، ولم يُلاحظ أي متغير أو طفرة جديدة في بيانات التسلسل.
وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.