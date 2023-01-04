https://sputnikarabic.ae/20230104/تركيا-تعلن-تحييد-1220-مسلحا-خلال-عام-2022-1071927693.html
تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحا خلال عام 2022
تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحا خلال عام 2022
أعلنت السلطات التركية، تحييد 1220 مسلحا خلال العام الماضي، بينهم 87 قياديا. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:18+0000
2023-01-04T15:18+0000
2023-01-04T15:18+0000
أخبار تركيا اليوم
مسلحون
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير خلال اجتماع لتقييم أعمال الوزارة في عام 2022: "أحبطنا 185 عملية إرهابية" خلال عام 2022.وأوضح الوزير أنه تم "تحييد 1220 إرهابيا ينتمون لتنظيمات مختلفة، بينهم 87 قياديا".وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم" 107 قتلوا، وألقي القبض على 974، بينما استسلم 193.ونوه الوزير التركي إلى تنفيذ 130 ألفا و981 عملية أمنية في أرياف الولايات، و148 ألفا و301 داخل المدن.وذكر أن هناك تراجعا في الانضمام لصفوف تنظيم حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي)، مشيرا إلى انضمام 57 شخصا فقط خلال العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230103/مصر-تركيا-على-رأس-الدول-المستقبلة-لصادراتنا-من-الغاز-الطبيعي-المسال-خلال-2022-1071897184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مسلحون
أخبار تركيا اليوم, مسلحون
تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحا خلال عام 2022
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أعلنت السلطات التركية، تحييد 1220 مسلحا خلال العام الماضي، بينهم 87 قياديا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزير خلال اجتماع لتقييم أعمال الوزارة في عام 2022: "أحبطنا 185 عملية إرهابية" خلال عام 2022.
وأوضح الوزير أنه تم "تحييد 1220 إرهابيا ينتمون لتنظيمات مختلفة، بينهم 87 قياديا".
وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم
" 107 قتلوا، وألقي القبض على 974، بينما استسلم 193.
ونوه الوزير التركي إلى تنفيذ 130 ألفا و981 عملية أمنية في أرياف الولايات، و148 ألفا و301 داخل المدن.
وذكر أن هناك تراجعا في الانضمام لصفوف تنظيم حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي)، مشيرا إلى انضمام 57 شخصا فقط خلال العام الماضي.