https://sputnikarabic.ae/20230104/شركة-إسرائيلية-تزف-بشرى-للمكفوفين-وضعاف-النظر-بشأن-قراءة-الوجوه-والتعرف-عليها-1071933684.html
شركة إسرائيلية تزف بشرى للمكفوفين وضعاف النظر بشأن قراءة الوجوه والتعرف عليها
شركة إسرائيلية تزف بشرى للمكفوفين وضعاف النظر بشأن قراءة الوجوه والتعرف عليها
نجحت شركة إسرائيلية في تطوير جهاز محمول يسمح للمكفوفين وضعاف النظر بقراءة الوجوه والتعرف عليها. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T17:23+0000
2023-01-04T17:23+0000
2023-01-04T17:23+0000
مجتمع
تكنولوجيا
إسرائيل
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ذكرت القناة الإسرائيلية i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "أوركام" (OrCam) الإسرائيلية نجحت في تطوير جهاز للذكاء الاصطناعي يتيح الاستقلالية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو الذين يجدون صعوبة في القراءة، يسمح بقراءة الوجوه والتعرف عليها.وأوضحت أن الجهاز المطور يأتي على شكل جهاز محمول صغير، وأن هذه التقنية أحدثت منذ العام 2015 ثورة تقنية لعشرات الآلاف من المستخدمين المكفوفين وضعاف النظر بشأن حياتهم اليومية، خاصة وأن هذا الجهاز خفيف الوزن وصغير الحجم وسهل الاستخدام.ولا يتطلب الجهاز أي اتصال بالإنترنت، في وقت يتم تسويقه على نطاق كبير، لضعاف البصر والمكفوفين حول العالم، حيث يتوفر نوعين منه، الأول وهو OrCam MyEye وهو جهاز مخصص للمكفوفين وضعاف البصر، عبارة عن صندوق صغير يتم تثبيته على النظارات الشخصية ويعمل على مسح النص أو الأشياء أمام المستخدم، ثم يملي الصوت المحتوى شفهيا بلغته.أما النوع الثاني من الجهاز الإسرائيلي فهو OrCam Read وهو على نموذج قارئ القلم، حيث يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، أو عسر القراءة أو الأمية بالقراءة بوضع المستخدم القلم أمام النص على أن يضغط على زر معين، ثم يقرأ الأمر الصوتي النقش.ونقلت القناة عن دلفين نابث، مدير التسويق التشغيلي الأوروبي في "أوركام" الإسرائيلية، أن شركته أنتجت أجهزتها بحوالي 30 لغة وباعتها لأكثر من 40 دولة حول العالم.وأضاف نابث أن تلك الأجهزة الإسرائيلية تتيح إمكانية مسح الوجوه ضوئيا، أو بطاقات الائتمان والأوراق النقدية والألوان التي تسجلها وتنقلها في الوقت الفعلي، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يدمج كاميرا ذكية قادرة على قراءة جميع النصوص المطبوعة أو الرقمية.
https://sputnikarabic.ae/20211031/علاج-جديد-يعيد-البصر-إلى-شخص-كفيف-منذ-40-عاما-1050585237.html
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تكنولوجيا, إسرائيل
شركة إسرائيلية تزف بشرى للمكفوفين وضعاف النظر بشأن قراءة الوجوه والتعرف عليها
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نجحت شركة إسرائيلية في تطوير جهاز محمول يسمح للمكفوفين وضعاف النظر بقراءة الوجوه والتعرف عليها.
ذكرت القناة
الإسرائيلية i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "أوركام" (OrCam) الإسرائيلية نجحت في تطوير جهاز للذكاء الاصطناعي
يتيح الاستقلالية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو الذين يجدون صعوبة في القراءة، يسمح بقراءة الوجوه والتعرف عليها.
31 أكتوبر 2021, 14:54 GMT
وأوضحت أن الجهاز المطور يأتي على شكل جهاز محمول صغير، وأن هذه التقنية أحدثت منذ العام 2015 ثورة تقنية لعشرات الآلاف من المستخدمين المكفوفين وضعاف النظر بشأن حياتهم اليومية، خاصة وأن هذا الجهاز خفيف الوزن وصغير الحجم وسهل الاستخدام.
ولا يتطلب الجهاز أي اتصال بالإنترنت، في وقت يتم تسويقه على نطاق كبير، لضعاف البصر والمكفوفين حول العالم، حيث يتوفر نوعين منه، الأول وهو OrCam MyEye وهو جهاز مخصص للمكفوفين وضعاف البصر
، عبارة عن صندوق صغير يتم تثبيته على النظارات الشخصية ويعمل على مسح النص أو الأشياء أمام المستخدم، ثم يملي الصوت المحتوى شفهيا بلغته.
أما النوع الثاني من الجهاز الإسرائيلي فهو OrCam Read وهو على نموذج قارئ القلم، حيث يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، أو عسر القراءة أو الأمية بالقراءة بوضع المستخدم القلم أمام النص على أن يضغط على زر معين، ثم يقرأ الأمر الصوتي النقش.
ونقلت القناة عن دلفين نابث، مدير التسويق التشغيلي الأوروبي في "أوركام" الإسرائيلية، أن شركته أنتجت أجهزتها بحوالي 30 لغة وباعتها لأكثر من 40 دولة حول العالم.
وأضاف نابث أن تلك الأجهزة الإسرائيلية تتيح إمكانية مسح الوجوه ضوئيا، أو بطاقات الائتمان والأوراق النقدية والألوان التي تسجلها وتنقلها في الوقت الفعلي، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يدمج كاميرا ذكية قادرة على قراءة جميع النصوص المطبوعة أو الرقمية.