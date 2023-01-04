https://sputnikarabic.ae/20230104/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يحدد-المشاكل-الرئيسية-لاقتصاد-بلاده-1071919253.html
محافظ البنك المركزي التونسي يحدد المشاكل الرئيسية لاقتصاد بلاده
محافظ البنك المركزي التونسي يحدد المشاكل الرئيسية لاقتصاد بلاده
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده سجلت معدل تضخم يصل إلى 15% خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع نمو بلغ... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:52+0000
2023-01-04T11:52+0000
2023-01-04T11:52+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وأضاف العباسي خلال ندوة صحفية حدد فيها أوجه الخلل في الاقتصاد التونسي، أن معدل التضخم وصل أيضا إلى 11.1% في عام 2017، متوقعا أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما يزيد على 10%، بحسب ما نقلته إذاعة "جوهرة إف إم".وذكر عباسي أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.وأشار كذلك إلى تضرر القطاع الزراعي من نقص الأمطار، وتراجع عائدات السياحة، وانخفاض إنتاج الفوسفات من 8 مليون طن قبل الثورة إلى 3.6 مليون طن في عام 2021، رغم الطلب العالمي الكبير.وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتا إلى أن التضخم في أوروبا غير من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها.
https://sputnikarabic.ae/20230103/إطلاق-ثلاث-مبادرات-لحل-الأزمة-في-تونس-1071882853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
محافظ البنك المركزي التونسي يحدد المشاكل الرئيسية لاقتصاد بلاده
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قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده سجلت معدل تضخم يصل إلى 15% خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع نمو بلغ 5%.
وأضاف العباسي خلال ندوة صحفية حدد فيها أوجه الخلل في الاقتصاد التونسي، أن معدل التضخم وصل أيضا إلى 11.1% في عام 2017، متوقعا أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما يزيد على 10%، بحسب ما نقلته إذاعة
"جوهرة إف إم".
وذكر عباسي أن المشكلة الرئيسية
بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار كذلك إلى تضرر القطاع الزراعي من نقص الأمطار، وتراجع عائدات السياحة، وانخفاض إنتاج الفوسفات من 8 مليون طن قبل الثورة إلى 3.6 مليون طن في عام 2021، رغم الطلب العالمي الكبير.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتا إلى أن التضخم في أوروبا غير من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها
.