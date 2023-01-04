https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الخارجية-الإيراني-يتسلم-رسالة-خطية-من-نظيره-الإماراتي-يدعوه-فيها-للمزيد-من-تطوير-العلاقات-1071912743.html

وزير الخارجية الإيراني يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي يدعوه فيها للمزيد من تطوير العلاقات

وزير الخارجية الإيراني يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي يدعوه فيها للمزيد من تطوير العلاقات

استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في سفير دولة الإمارات سيف الزعابي. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T07:19+0000

2023-01-04T07:19+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "سفير دولة الإمارات سيف الزعابي سلم رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، مشيرة إلى أنه "تم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية واصفا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.وفي وقت سابق، قال سفير الإمارات لدى طهران سيف محمد عبيد الزعابي إن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في إطار المصالح المشتركة بين الدولتين.وأوضح الزعابي أن الإمارات تسعى إلى بدء فصل جديد في العلاقات بينها وبين إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ولفت الزعابي إلى أن علاقات الإمارات مع إيران تتطور بشكل إيجابي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القائمة حاليا.

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