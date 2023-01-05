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https://sputnikarabic.ae/20230105/أنسات-مروحية-روسية-خفيفة-متعددة-المهام-1071957180.html
"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
تصنف مروحية "أنسات" الروسية ضمن المروحيات الخفيفة المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث والإنقاذ والنقل العسكري والتدريب. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:44+0000
2023-01-05T12:44+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويتميز هذا النوع من المروحيات بقدرته على تنفيذ المهام المختلفة عبر ممرات جوية محدد أو حتى في الأجواء غير المنظمة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن للمروحية الروسية نقل الأفراد بحد أقصى 10 أفراد، كما يمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طنا واحدا إضافة إلى حمولة خارجية يمكن أن تصل إلى 1.3 طن.ويصل الحجم الداخلي لمقصورة الشحن في مروحية "أنسات" إلى 8.7 متر مكعب، حسبما ذكر الموقع.ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مروحية أنسات بتجهيزات فنية خاصة تمكنها من أداء مهام التدريب، إضافة إلى مهامها الأخرى.ما هي المواصفات الفنية للمروحية "أنسات"؟ما هي المهام التي يمكن لمروحية "أنسات" تنفيذها؟ويقول الموقع إن الحجم المضغوط لمروحية "أنسات" يمكنها من الهبوط والإقلاع في مساحات محدودة حتى إذا لم يكن هناك مكانا مجهزة لهبوط المروحيات، مشيرا إلى أنها تتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجا للصيانة مقارنة بأنواع أخرى من المروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230105/ما-هي-قدرات-مروحية-النقل-العسكرية-الروسية-الثقيلة-مي-26-تي---2-1071951494.html
https://sputnikarabic.ae/20230105/معلومات-عن-مروحيات-شينوك-الأمريكية-التي-تعاقدت-عليها-مصر-1071945116.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام

12:44 GMT 05.01.2023
© Sputnik . MAXEM BOGODVEDالجيش الروسي - مروحية "أنسات"
الجيش الروسي - مروحية أنسات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . MAXEM BOGODVED
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تصنف مروحية "أنسات" الروسية ضمن المروحيات الخفيفة المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث والإنقاذ والنقل العسكري والتدريب.
ويتميز هذا النوع من المروحيات بقدرته على تنفيذ المهام المختلفة عبر ممرات جوية محدد أو حتى في الأجواء غير المنظمة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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10:59 GMT
ويمكن للمروحية الروسية نقل الأفراد بحد أقصى 10 أفراد، كما يمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طنا واحدا إضافة إلى حمولة خارجية يمكن أن تصل إلى 1.3 طن.
ويصل الحجم الداخلي لمقصورة الشحن في مروحية "أنسات" إلى 8.7 متر مكعب، حسبما ذكر الموقع.
ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مروحية أنسات بتجهيزات فنية خاصة تمكنها من أداء مهام التدريب، إضافة إلى مهامها الأخرى.
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08:13 GMT

ما هي المواصفات الفنية للمروحية "أنسات"؟

وزن الإقلاع: 3.3 طن
الحمولة الداخلية: 1 طن
الحمولة الخارجية: 1.3 طن
حمولة الأفراد: 9 - 10 أفراد
السرعة: 275 كلم/ س
المدى: 500 كلم
ارتفاع التحليق: 5500 متر
الطول: 13.6 متر
العرض: 2.6 متر
الارتفاع: 3.4 متر
الطاقم: 1 - 2
© Sputnik . MAXEM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات "أنسات" الروسية
مروحيات أنسات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
مروحيات "أنسات" الروسية
© Sputnik . MAXEM BOGODVED
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ما هي المهام التي يمكن لمروحية "أنسات" تنفيذها؟

البحث والإنقاذ.
نقل الأفراد.
نقل العتاد العسكري والبضائع.
الإخلاء الطبي.
مهام التدريب.
ويقول الموقع إن الحجم المضغوط لمروحية "أنسات" يمكنها من الهبوط والإقلاع في مساحات محدودة حتى إذا لم يكن هناك مكانا مجهزة لهبوط المروحيات، مشيرا إلى أنها تتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجا للصيانة مقارنة بأنواع أخرى من المروحيات.
© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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