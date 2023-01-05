https://sputnikarabic.ae/20230105/أنسات-مروحية-روسية-خفيفة-متعددة-المهام-1071957180.html
"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
تصنف مروحية "أنسات" الروسية ضمن المروحيات الخفيفة المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث والإنقاذ والنقل العسكري والتدريب. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:44+0000
2023-01-05T12:44+0000
2023-01-05T12:44+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويتميز هذا النوع من المروحيات بقدرته على تنفيذ المهام المختلفة عبر ممرات جوية محدد أو حتى في الأجواء غير المنظمة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن للمروحية الروسية نقل الأفراد بحد أقصى 10 أفراد، كما يمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طنا واحدا إضافة إلى حمولة خارجية يمكن أن تصل إلى 1.3 طن.ويصل الحجم الداخلي لمقصورة الشحن في مروحية "أنسات" إلى 8.7 متر مكعب، حسبما ذكر الموقع.ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مروحية أنسات بتجهيزات فنية خاصة تمكنها من أداء مهام التدريب، إضافة إلى مهامها الأخرى.ما هي المواصفات الفنية للمروحية "أنسات"؟ما هي المهام التي يمكن لمروحية "أنسات" تنفيذها؟ويقول الموقع إن الحجم المضغوط لمروحية "أنسات" يمكنها من الهبوط والإقلاع في مساحات محدودة حتى إذا لم يكن هناك مكانا مجهزة لهبوط المروحيات، مشيرا إلى أنها تتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجا للصيانة مقارنة بأنواع أخرى من المروحيات.
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رصد عسكري, روسيا
"أنسات"... مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
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تصنف مروحية "أنسات" الروسية ضمن المروحيات الخفيفة المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث والإنقاذ والنقل العسكري والتدريب.
ويتميز هذا النوع من المروحيات بقدرته على تنفيذ المهام المختلفة عبر ممرات جوية محدد أو حتى في الأجواء غير المنظمة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن للمروحية الروسية
نقل الأفراد بحد أقصى 10 أفراد، كما يمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طنا واحدا إضافة إلى حمولة خارجية يمكن أن تصل إلى 1.3 طن.
ويصل الحجم الداخلي لمقصورة الشحن في مروحية "أنسات" إلى 8.7 متر مكعب، حسبما ذكر
الموقع.
ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد مروحية أنسات
بتجهيزات فنية خاصة تمكنها من أداء مهام التدريب، إضافة إلى مهامها الأخرى.
ما هي المواصفات الفنية للمروحية "أنسات"؟
حمولة الأفراد: 9 - 10 أفراد
ما هي المهام التي يمكن لمروحية "أنسات" تنفيذها؟
نقل العتاد العسكري والبضائع.
ويقول الموقع إن الحجم المضغوط لمروحية "أنسات
" يمكنها من الهبوط والإقلاع في مساحات محدودة حتى إذا لم يكن هناك مكانا مجهزة لهبوط المروحيات، مشيرا إلى أنها تتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجا للصيانة مقارنة بأنواع أخرى من المروحيات.