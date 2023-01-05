https://sputnikarabic.ae/20230105/إعلام-أمريكا-وألمانيا-تزودان-كييف-بعشرات-المركبات-المدرعة-1071971508.html

إعلام: أمريكا وألمانيا تزودان كييف بعشرات المركبات المدرعة

إعلام: أمريكا وألمانيا تزودان كييف بعشرات المركبات المدرعة

وافقت الولايات المتحدة وألمانيا على إرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، فيما ينظر إليها باعتبارها حزم دعم عسكري مهمة لكييف التي خسرت بالفعل الكثير من أصولها... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T19:17+0000

2023-01-05T19:17+0000

2023-01-05T19:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين على دراية بالأمر، سيكون الإعلان عن حزمة الدعم اليوم الخميس، حيث ترسل أمريكا مركبات من طراز "برادلي" وترسل ألمانيا مركبات "ماردر".من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت لاحق اليوم الخميس. ذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الولايات المتحدة قد ترسل نحو 50 مركبة، ويصل إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية إلى نحو 3 مليارات دولار.كانت المركبات المدرعة واحدة من أهم طلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في خطاب ألقاه في الكونغرس الشهر الماضي: "لم تطلب أوكرانيا من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا. أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي".المركبات الأمريكية، وهي عربات مشاة مدرعة ومجهزة بصواريخ مضادة للدبابات قادرة على حمل الجنود في القتال، وستكون جزءا من عملية سحب بإذن رئاسي للمعدات من مخزونات البنتاغون الحالية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها يوم الجمعة.قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، يوم الخميس، خلال زيارة إلى أوسلو: "في الماضي، صممنا دائما دعمنا للجيش الأوكراني وفقا للوضع. قررت فرنسا الآن توفير أنظمة دروع خفيفة، وأوضحت الولايات المتحدة خططا لفعل الشيء نفسه. سيؤثر ذلك بالتأكيد على النقاش الألماني أيضا".

https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html

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