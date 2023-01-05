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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/إعلام-أمريكا-وألمانيا-تزودان-كييف-بعشرات-المركبات-المدرعة-1071971508.html
إعلام: أمريكا وألمانيا تزودان كييف بعشرات المركبات المدرعة
إعلام: أمريكا وألمانيا تزودان كييف بعشرات المركبات المدرعة
وافقت الولايات المتحدة وألمانيا على إرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، فيما ينظر إليها باعتبارها حزم دعم عسكري مهمة لكييف التي خسرت بالفعل الكثير من أصولها... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T19:17+0000
2023-01-05T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين على دراية بالأمر، سيكون الإعلان عن حزمة الدعم اليوم الخميس، حيث ترسل أمريكا مركبات من طراز "برادلي" وترسل ألمانيا مركبات "ماردر".من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت لاحق اليوم الخميس. ذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الولايات المتحدة قد ترسل نحو 50 مركبة، ويصل إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية إلى نحو 3 مليارات دولار.كانت المركبات المدرعة واحدة من أهم طلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في خطاب ألقاه في الكونغرس الشهر الماضي: "لم تطلب أوكرانيا من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا. أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي".المركبات الأمريكية، وهي عربات مشاة مدرعة ومجهزة بصواريخ مضادة للدبابات قادرة على حمل الجنود في القتال، وستكون جزءا من عملية سحب بإذن رئاسي للمعدات من مخزونات البنتاغون الحالية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها يوم الجمعة.قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، يوم الخميس، خلال زيارة إلى أوسلو: "في الماضي، صممنا دائما دعمنا للجيش الأوكراني وفقا للوضع. قررت فرنسا الآن توفير أنظمة دروع خفيفة، وأوضحت الولايات المتحدة خططا لفعل الشيء نفسه. سيؤثر ذلك بالتأكيد على النقاش الألماني أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا وألمانيا تزودان كييف بعشرات المركبات المدرعة

19:17 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / ROMEO GACAD
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وافقت الولايات المتحدة وألمانيا على إرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا، فيما ينظر إليها باعتبارها حزم دعم عسكري مهمة لكييف التي خسرت بالفعل الكثير من أصولها الحربية، بما في ذلك تلك التي حصلت عليها من الغرب.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين على دراية بالأمر، سيكون الإعلان عن حزمة الدعم اليوم الخميس، حيث ترسل أمريكا مركبات من طراز "برادلي" وترسل ألمانيا مركبات "ماردر".
من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت لاحق اليوم الخميس. ذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الولايات المتحدة قد ترسل نحو 50 مركبة، ويصل إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية إلى نحو 3 مليارات دولار.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تصدر أمرا بوقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا بناء على تعليمات الرئيس الروسي
17:51 GMT
كانت المركبات المدرعة واحدة من أهم طلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في خطاب ألقاه في الكونغرس الشهر الماضي: "لم تطلب أوكرانيا من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا. أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي".
المركبات الأمريكية، وهي عربات مشاة مدرعة ومجهزة بصواريخ مضادة للدبابات قادرة على حمل الجنود في القتال، وستكون جزءا من عملية سحب بإذن رئاسي للمعدات من مخزونات البنتاغون الحالية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها يوم الجمعة.
قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، يوم الخميس، خلال زيارة إلى أوسلو: "في الماضي، صممنا دائما دعمنا للجيش الأوكراني وفقا للوضع. قررت فرنسا الآن توفير أنظمة دروع خفيفة، وأوضحت الولايات المتحدة خططا لفعل الشيء نفسه. سيؤثر ذلك بالتأكيد على النقاش الألماني أيضا".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
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