https://sputnikarabic.ae/20230105/إقليم-كردستان-العراقتشييع-جثمان-كردية-قتلت-في-هجوم-باريس--1071973193.html
إقليم كردستان العراق...تشييع جثمان كردية قتلت في هجوم باريس
إقليم كردستان العراق...تشييع جثمان كردية قتلت في هجوم باريس
شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الخميس، تشييع جثمان أمينة كارا، إحدى ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزا ثقافيا كرديا في باريس في... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
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2023-01-05T20:38+0000
2023-01-05T20:38+0000
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ووصل جثمان كارا الكردية ذات الأصول التركية واسمها الحركي "إيفين كوي"، فجر اليوم، إلى مطار السليمانية، ليتم تشييعها في وقت لاحق في مسجد حاج سور في المدينة، بحسب "فرانس برس".ولف نعش كارا بعلم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".وخلال الجنازة حمل المشيعون، من رجال ونساء، أعلام التظيم وصور عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحركة التمرد الكردية المسجون في تركيا.وكانت كارا قتلت في 23 كانون الأول/ديسمبر، حينما أطلق مشتبه به فرنسي الرصاص أمام مركز ثقافي كردي وسط باريس.وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص هم كارا ورجلان أحدهما الفنان واللاجئ السياسي مير بيروير.
https://sputnikarabic.ae/20221225/الادعاء-الفرنسي-منفذ-هجوم-باريس-أراد-قتل-المهاجرين-1071586334.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار باريس, استهداف الأكراد
أخبار العراق اليوم, أخبار باريس, استهداف الأكراد
إقليم كردستان العراق...تشييع جثمان كردية قتلت في هجوم باريس
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شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الخميس، تشييع جثمان أمينة كارا، إحدى ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزا ثقافيا كرديا في باريس في ديسمبر/كانون الأول.
ووصل جثمان كارا الكردية ذات الأصول التركية واسمها الحركي "إيفين كوي"، فجر اليوم، إلى مطار السليمانية، ليتم تشييعها في وقت لاحق في مسجد حاج سور في المدينة، بحسب "فرانس برس".
25 ديسمبر 2022, 15:59 GMT
ولف نعش كارا بعلم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني
، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".
وخلال الجنازة حمل المشيعون، من رجال ونساء، أعلام التظيم وصور عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحركة التمرد الكردية المسجون في تركيا.
وكانت كارا قتلت في 23 كانون الأول/ديسمبر، حينما أطلق مشتبه به فرنسي
الرصاص أمام مركز ثقافي كردي وسط باريس.
وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص هم كارا ورجلان أحدهما الفنان واللاجئ السياسي مير بيروير.