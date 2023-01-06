https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-قصف-المناطق-السكنية-رغم-التزامنا-بقرار-وقف-إطلاق-النار-1071986939.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نظام كييف واصل قصف المناطق السكنية في دونباس، رغم التزام القوات الروسية بقرار وقف إطلاق النار. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T12:00+0000

2023-01-06T12:00+0000

2023-01-06T12:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رغم التزام القوات الروسية بنظام وقف إطلاق النار، واصل نظام كييف القصف المدفعي ضد المناطق السكنية والمواقع العسكرية الروسية".وأشارت الدفاع الروسية بحسب البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف هاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، وشنت 3 هجمات بالمدفعية على منطقة بيلغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكدت الوزارة أنه تم إسكات النيران الأوكرانية برد نيراني من القوات الروسية على المواقع التي أُطلقت منها القذائف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.يذكر أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أقترح أمس الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html

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