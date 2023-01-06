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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-قصف-المناطق-السكنية-رغم-التزامنا-بقرار-وقف-إطلاق-النار-1071986939.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نظام كييف واصل قصف المناطق السكنية في دونباس، رغم التزام القوات الروسية بقرار وقف إطلاق النار. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:00+0000
2023-01-06T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رغم التزام القوات الروسية بنظام وقف إطلاق النار، واصل نظام كييف القصف المدفعي ضد المناطق السكنية والمواقع العسكرية الروسية".وأشارت الدفاع الروسية بحسب البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف هاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، وشنت 3 هجمات بالمدفعية على منطقة بيلغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكدت الوزارة أنه تم إسكات النيران الأوكرانية برد نيراني من القوات الروسية على المواقع التي أُطلقت منها القذائف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.يذكر أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أقترح أمس الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تصدر-أمرا-بوقف-إطلاق-نار-مؤقت-في-أوكرانيا-بناء-على-تعليمات-الرئيس-الروسي-1071969619.html
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الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية رغم التزامنا بقرار وقف إطلاق النار

12:00 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نظام كييف واصل قصف المناطق السكنية في دونباس، رغم التزام القوات الروسية بقرار وقف إطلاق النار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رغم التزام القوات الروسية بنظام وقف إطلاق النار، واصل نظام كييف القصف المدفعي ضد المناطق السكنية والمواقع العسكرية الروسية".
وأشارت الدفاع الروسية بحسب البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف هاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، وشنت 3 هجمات بالمدفعية على منطقة بيلغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأكدت الوزارة أنه تم إسكات النيران الأوكرانية برد نيراني من القوات الروسية على المواقع التي أُطلقت منها القذائف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.
يذكر أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أقترح أمس الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تصدر أمرا بوقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا بناء على تعليمات الرئيس الروسي
أمس, 17:51 GMT
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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