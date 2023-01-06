https://sputnikarabic.ae/20230106/الرئيس-التونسي-الأفعال-الصادرة-من-البعض-ترتقي-إلى-التآمر-على-أمن-الدولة-الداخلي-والخارجي-1072001528.html
الرئيس التونسي: الأفعال الصادرة من البعض ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
الرئيس التونسي: الأفعال الصادرة من البعض ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تأكيده على أن "الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جريمة لا علاقة... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T21:17+0000
2023-01-06T21:17+0000
2023-01-06T21:17+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، ووزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.وتطرق اللقاء تحديدا إلى عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد، و"تطبيق القانون على كل من يتجاوزه"، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال أمس الخميس إن هناك بعض الأطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية على "تويتر"، قالت فيه إن سعيد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، يوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة، على حد وصفه.وقال الرئيس التونسي إن هناك من يحاولون تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع في البلاد وضرب استقرار الدولة.وجرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت نسبة المشاركة فيه نحو 11 بالمائة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الرئيس-التونسي-يقيل-وزيرة-التجارة-وتنمية-الصادرات-1072000469.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي: الأفعال الصادرة من البعض ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
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جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تأكيده على أن "الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير".
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، ووزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
وتطرق اللقاء تحديدا إلى عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد، و"تطبيق القانون على كل من يتجاوزه"، بحسب وكالة
أنباء تونس أفريقيا للأنباء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال أمس الخميس إن هناك بعض الأطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية على "تويتر"، قالت فيه إن سعيد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، يوم الأربعاء.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون
ومس بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة، على حد وصفه.
وقال الرئيس التونسي
إن هناك من يحاولون تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع في البلاد وضرب استقرار الدولة.
وجرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية
في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت نسبة المشاركة فيه نحو 11 بالمائة.