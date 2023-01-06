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https://sputnikarabic.ae/20230106/معركة-دامية-في-شوارع-المكسيك-بمشاركة-الجيش-لاعتقال-نجل-إل-تشابو-فيديو-1071993460.html
معركة دامية في شوارع المكسيك بمشاركة الجيش لاعتقال نجل "إل تشابو"... فيديو
معركة دامية في شوارع المكسيك بمشاركة الجيش لاعتقال نجل "إل تشابو"... فيديو
اعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، مقتل 10 جنود و19 مشتبها بهم جنائيا، خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، نجل مهرب المخدرات المسجون جواكين "إل تشابو"... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:17+0000
2023-01-06T15:17+0000
العالم
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يُزعم أن أوفيديو الملقب بـ"إل راتون" (الفأر) ساعد في إدارة عمليات والده منذ تسليم "إل تشابو" إلى الولايات المتحدة في عام 2017.وقالت الحكومة إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما اعتقل، يوم الخميس، في مدينة كولياكان الشمالية الغربية، ونقل إلى مكسيكو سيتي على متن طائرة عسكرية بعد 6 أشهر من العمل الاستخباري لتعقبه.من جانبه قال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال للصحفيين: "عشرة من أفراد الجيش لقوا حتفهم لسوء الحظ أثناء أداء واجبهم". وأضاف أن 19 من "المخالفين للقانون" قتلوا أيضا في العملية.وضعت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أوفيديو جوزمان. تتهمه واشنطن بأنه لاعب رئيسي في كارتل "سينالوا" سيئ السمعة.هز إطلاق نار وحرق متعمد كولياكان بعد الاعتقال الذي جاء في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للترحيب بنظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل، في قمة لزعماء أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن يكون الأمن على رأس جدول الأعمال.تشي التقارير الأولية إلى مقتل أحد رجال الحرس الوطني وإصابة ما لا يقل عن 28 شخصا في أعمال العنف، فيما تقرر تعليق الدراسة في المدارس.
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العالم
العالم

معركة دامية في شوارع المكسيك بمشاركة الجيش لاعتقال نجل "إل تشابو"... فيديو

15:17 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CRUZقوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك
قوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CRUZ
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اعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، مقتل 10 جنود و19 مشتبها بهم جنائيا، خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، نجل مهرب المخدرات المسجون جواكين "إل تشابو" جوزمان.
يُزعم أن أوفيديو الملقب بـ"إل راتون" (الفأر) ساعد في إدارة عمليات والده منذ تسليم "إل تشابو" إلى الولايات المتحدة في عام 2017.
وقالت الحكومة إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما اعتقل، يوم الخميس، في مدينة كولياكان الشمالية الغربية، ونقل إلى مكسيكو سيتي على متن طائرة عسكرية بعد 6 أشهر من العمل الاستخباري لتعقبه.
من جانبه قال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال للصحفيين: "عشرة من أفراد الجيش لقوا حتفهم لسوء الحظ أثناء أداء واجبهم". وأضاف أن 19 من "المخالفين للقانون" قتلوا أيضا في العملية.
وضعت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أوفيديو جوزمان. تتهمه واشنطن بأنه لاعب رئيسي في كارتل "سينالوا" سيئ السمعة.
هز إطلاق نار وحرق متعمد كولياكان بعد الاعتقال الذي جاء في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للترحيب بنظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل، في قمة لزعماء أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن يكون الأمن على رأس جدول الأعمال.
تشي التقارير الأولية إلى مقتل أحد رجال الحرس الوطني وإصابة ما لا يقل عن 28 شخصا في أعمال العنف، فيما تقرر تعليق الدراسة في المدارس.
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