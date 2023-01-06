معركة دامية في شوارع المكسيك بمشاركة الجيش لاعتقال نجل "إل تشابو"... فيديو
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CRUZقوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CRUZ
اعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الجمعة، مقتل 10 جنود و19 مشتبها بهم جنائيا، خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، نجل مهرب المخدرات المسجون جواكين "إل تشابو" جوزمان.
يُزعم أن أوفيديو الملقب بـ"إل راتون" (الفأر) ساعد في إدارة عمليات والده منذ تسليم "إل تشابو" إلى الولايات المتحدة في عام 2017.
Video shows the moment Mexican security forces captured the son of "El Chapo" Ovidio Guzman-Lopez. pic.twitter.com/B26ZcUyMKf— 4PLUG (@4PlugHub) January 5, 2023
وقالت الحكومة إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما اعتقل، يوم الخميس، في مدينة كولياكان الشمالية الغربية، ونقل إلى مكسيكو سيتي على متن طائرة عسكرية بعد 6 أشهر من العمل الاستخباري لتعقبه.
This is how the Mexican Army came into Culiacan, Sinaloa to Arrest Ovidio Guzman Last night 😳🤯 Son of El Chapo Guzman— Danny Luna (@DannyLuna421) January 6, 2023
Video credit to: @Danielrubrick pic.twitter.com/otsYzkMiTU
من جانبه قال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال للصحفيين: "عشرة من أفراد الجيش لقوا حتفهم لسوء الحظ أثناء أداء واجبهم". وأضاف أن 19 من "المخالفين للقانون" قتلوا أيضا في العملية.
وضعت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أوفيديو جوزمان. تتهمه واشنطن بأنه لاعب رئيسي في كارتل "سينالوا" سيئ السمعة.
NO. THIS IS NOT BAKHMUT. This is MEXICO! On Thursday, Mexican security forces captured Cartel leader Ovidio Guzmán, son of the infamous drug lord "El Chapo."— Joseph C. Okechukwu (@jcokechukwu) January 6, 2023
Since being captured. The Sinaloa Cartel Has launched wide scale retaliatory attacks against Mexican Security forces. pic.twitter.com/C2qqsnImNr
هز إطلاق نار وحرق متعمد كولياكان بعد الاعتقال الذي جاء في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للترحيب بنظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل، في قمة لزعماء أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن يكون الأمن على رأس جدول الأعمال.
تشي التقارير الأولية إلى مقتل أحد رجال الحرس الوطني وإصابة ما لا يقل عن 28 شخصا في أعمال العنف، فيما تقرر تعليق الدراسة في المدارس.