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https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-مصري-دول-الخليج-لا-تستطيع-الاستغناء-عن-العمال-المصريين-1071984602.html
وزير مصري: دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين
وزير مصري: دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين
قال وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، إن عدد مواطني بلاده العاملين بالخارج يبلغ 4 ملايين و200 ألف، نافيا أنباءً ترددت حول "تصفية العاملين المصريين... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:31+0000
2023-01-06T10:31+0000
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وقال شحاتة في مقابلة تلفزيونية، الخميس، "لدينا 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل المشكلات، ولا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج".وأكد شحاتة أن دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، لافتا إلى توفير "رابط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا".وكان الوزير أكد لوفد من الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة إسماعيل أحمد، وضع كل الإمكانات للتعاون مع الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، خاصة في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج، والتي تضم أكثر من 70% من العاملين المصريين.وشدد على أن "توجيهات القيادة السياسية تشدد على رعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج، وحل كافة مشكلاتهم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية"، مشيراً إلى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزير مصري: دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين

10:31 GMT 06.01.2023
© flickr.com / John McCabeعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© flickr.com / John McCabe
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قال وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، إن عدد مواطني بلاده العاملين بالخارج يبلغ 4 ملايين و200 ألف، نافيا أنباءً ترددت حول "تصفية العاملين المصريين بالخارج".
وقال شحاتة في مقابلة تلفزيونية، الخميس، "لدينا 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل المشكلات، ولا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج".
وأكد شحاتة أن دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، لافتا إلى توفير "رابط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا".
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وكان الوزير أكد لوفد من الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة إسماعيل أحمد، وضع كل الإمكانات للتعاون مع الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، خاصة في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج، والتي تضم أكثر من 70% من العاملين المصريين.
وشدد على أن "توجيهات القيادة السياسية تشدد على رعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج، وحل كافة مشكلاتهم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية"، مشيراً إلى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
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