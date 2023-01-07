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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230107/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-مدافع-الهاوتزر-ذاتية-الدفع-بالادين-1072003565.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين"
البنتاغون: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين"
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لاورا كوبر، أن الولايات المتحدة ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T03:17+0000
2023-01-07T03:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الأنظمة يتم تسليمها لأول مرة، ومن المفترض أن تؤمن حماية وقابلية التنقل أعلى من المدافع التي تم تسليمها لكييف سابقاً.وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/إصابة-مدني-في-هورليفكا-بدونيتسك-أثناء-قصف-القوات-الأوكرانية-1072003409.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

البنتاغون: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين"

03:17 GMT 07.01.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
CC0 / pixabay.com /
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أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لاورا كوبر، أن الولايات المتحدة ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
إصابة مدني في هورليفكا بدونيتسك أثناء قصف القوات الأوكرانية
02:30 GMT
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الأنظمة يتم تسليمها لأول مرة، ومن المفترض أن تؤمن حماية وقابلية التنقل أعلى من المدافع التي تم تسليمها لكييف سابقاً.
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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