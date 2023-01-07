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https://sputnikarabic.ae/20230107/بطريرك-عموم-روسيا-قتل-الكاهن-الروسي-فاسيلييف-كان-مخططا-له-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1072015114.html
بطريرك عموم روسيا: قتل الكاهن الروسي فاسيلييف كان مخططا له من قبل القوات الأوكرانية
بطريرك عموم روسيا: قتل الكاهن الروسي فاسيلييف كان مخططا له من قبل القوات الأوكرانية
أعلن بطريرك عموم روسيا، كيريل، أن القوات الأوكرانية استهدفت رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، وقتلته. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:43+0000
2023-01-07T11:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفق تصريحات لإذاعة روسيا، أكد كيريل اليوم السبت، أن رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف الذي قُتل في منطقة الخط الأمامي للعملية الخاصة في أوكرانيا قد تمت متابعته وأصبح هدفًا للقصف.وقال: "كنا نعلم أن الأب ميخائيل فاسيلييف قد تمت ملاحقته وتم تنفيذ هذه الضربة لقتله"، لافتا إلى أن "كل كاهن بالقرب من خط المواجهة يدرك أنه هدف سهل ومطلوب، ومع ذلك، لا يغادر أحد حتى يتذكر الكهنوت، فكلهم يظلون أوفياء لقسمهم الكهنوتي وواجباتهم الرعوية".وتولى فاسيلييف عميد ميتوشيون البطريركي في مقر قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس الدائرة السينودسية لبطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون.يشار إلى أن عددا من الكهنة قد قُتلوا أثناء قيامهم بواجباتهم الرعوية في منطقة العملية الخاصة في عام 2022، منهم رئيس الكهنة الروسي أوليغ أرتيموف، والكاهن أناتولي غريغورييف، ورئيس الكهنة إيفيمي كوزلوفتسيف، والكاهن ألكسندر تسيغانوف.طالع أيضا: البطريرك كيريل: روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بطريرك عموم روسيا: قتل الكاهن الروسي فاسيلييف كان مخططا له من قبل القوات الأوكرانية

11:43 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا
الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن بطريرك عموم روسيا، كيريل، أن القوات الأوكرانية استهدفت رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، وقتلته.
ووفق تصريحات لإذاعة روسيا، أكد كيريل اليوم السبت، أن رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف الذي قُتل في منطقة الخط الأمامي للعملية الخاصة في أوكرانيا قد تمت متابعته وأصبح هدفًا للقصف.
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وقال: "كنا نعلم أن الأب ميخائيل فاسيلييف قد تمت ملاحقته وتم تنفيذ هذه الضربة لقتله"، لافتا إلى أن "كل كاهن بالقرب من خط المواجهة يدرك أنه هدف سهل ومطلوب، ومع ذلك، لا يغادر أحد حتى يتذكر الكهنوت، فكلهم يظلون أوفياء لقسمهم الكهنوتي وواجباتهم الرعوية".

وكان الأسقف فاسيليف قد قُتل في الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.

وتولى فاسيلييف عميد ميتوشيون البطريركي في مقر قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس الدائرة السينودسية لبطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون.

وقد منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقب بطل روسيا إلى رئيس الكهنة بعد وفاته.

يشار إلى أن عددا من الكهنة قد قُتلوا أثناء قيامهم بواجباتهم الرعوية في منطقة العملية الخاصة في عام 2022، منهم رئيس الكهنة الروسي أوليغ أرتيموف، والكاهن أناتولي غريغورييف، ورئيس الكهنة إيفيمي كوزلوفتسيف، والكاهن ألكسندر تسيغانوف.
طالع أيضا: البطريرك كيريل: روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها
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