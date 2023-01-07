https://sputnikarabic.ae/20230107/تركيا-تعلن-ترحيل-1028-مهاجرا-خلال-5-أيام-1072032398.html

تركيا تعلن ترحيل 1028 مهاجرا خلال 5 أيام

تركيا تعلن ترحيل 1028 مهاجرا خلال 5 أيام

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ترحيل 1028 مهاجرا غير شرعي من البلاد خلال 5 أيام. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

مهاجر غير شرعي

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جاء هذا في تغريدة لرئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت إدارة الهجرة، أنه تم ضبط 1983 مهاجرا خلال الفترة بين 1 و5 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضحت أن 1028 مهاجرا خضعوا للترحيل في أعقاب ضبطهم، هم 477 أفغانيا و11 باكستانيا و540 من جنسيات أخرى.وأوضحت البيانات أن السلطات التركية حظرت دخول 1889 مهاجرا غير شرعي إلى البلاد خلال الفترة المذكورة.وبدأت تركيا في الأونة الأخيرة حملة واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين، وفرضت غرامة إدارية قدرها 2 مليون و152 ألف و366 ليرة تركية (نحو 116 ألف دولار) على 84 من أصحاب العقارات قاموا بتأجير منازلهم لمهاجرين غير شرعيين في إسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html

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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي