https://sputnikarabic.ae/20230108/أردوغان-يكشف-عن-استغلال-تجار-السلاح-للصراع-في-أوكرانيا-1072054211.html
أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا
أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن معظم تجار الأسلحة في العالم مهتمون فقط بجني الأرباح من الوضع الحالي للنزاع في أوكرانيا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:49+0000
2023-01-08T18:49+0000
2023-01-08T18:49+0000
رجب طيب أردوغان
روسيا
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وقال أردوغان أثناء اجتماع في أنطاليا: "هذا ما فعلوه في النزاع الروسي الأوكراني، هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟ لا".وأضاف أردوغان: "نحن مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم، في يوم من الأيام سنلتقي بالسيد بوتين والسيد زيلينسكي، نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما، ونواصل طريقنا بإخلاص لأننا نعرف أن العالم يمكن أن ينهض فقط بالسلام".وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 6 يناير/ كانون الثاني، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20230107/أردوغان-ليس-لدينا-مشكلة-مع-اليونان-طالما-تخلت-عن-خطط-تمديد-حدودها-البحرية-في-بحر-إيجة-1072030617.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا
أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن معظم تجار الأسلحة في العالم مهتمون فقط بجني الأرباح من الوضع الحالي للنزاع في أوكرانيا.
وقال أردوغان أثناء اجتماع في أنطاليا: "هذا ما فعلوه في النزاع الروسي الأوكراني، هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟ لا".
إنهم جميعًا يساعدون تجار الأسلحة، إنهم يهتمون بكيفية استفادة تجار الأسلحة في العالم، وأين سيستفيدون هم وما المكاسب التي سيجنونها.
وأضاف أردوغان: "نحن مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم، في يوم من الأيام سنلتقي بالسيد بوتين والسيد زيلينسكي، نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما، ونواصل طريقنا بإخلاص لأننا نعرف أن العالم يمكن أن ينهض فقط بالسلام".
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 6 يناير/ كانون الثاني، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.
وقال قالن
عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".