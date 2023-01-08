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أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا
أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن معظم تجار الأسلحة في العالم مهتمون فقط بجني الأرباح من الوضع الحالي للنزاع في أوكرانيا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:49+0000
2023-01-08T18:49+0000
رجب طيب أردوغان
روسيا
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وقال أردوغان أثناء اجتماع في أنطاليا: "هذا ما فعلوه في النزاع الروسي الأوكراني، هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟ ​​لا".وأضاف أردوغان: "نحن مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم، في يوم من الأيام سنلتقي بالسيد بوتين والسيد زيلينسكي، نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما، ونواصل طريقنا بإخلاص لأننا نعرف أن العالم يمكن أن ينهض فقط بالسلام".وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 6 يناير/ كانون الثاني، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".
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رجب طيب أردوغان, روسيا
رجب طيب أردوغان, روسيا

أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا

18:49 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS PETER
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن معظم تجار الأسلحة في العالم مهتمون فقط بجني الأرباح من الوضع الحالي للنزاع في أوكرانيا.
وقال أردوغان أثناء اجتماع في أنطاليا: "هذا ما فعلوه في النزاع الروسي الأوكراني، هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟ ​​لا".

إنهم جميعًا يساعدون تجار الأسلحة، إنهم يهتمون بكيفية استفادة تجار الأسلحة في العالم، وأين سيستفيدون هم وما المكاسب التي سيجنونها.

16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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وأضاف أردوغان: "نحن مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم، في يوم من الأيام سنلتقي بالسيد بوتين والسيد زيلينسكي، نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما، ونواصل طريقنا بإخلاص لأننا نعرف أن العالم يمكن أن ينهض فقط بالسلام".
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 6 يناير/ كانون الثاني، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.
وقال قالن عبر "تويتر": "من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا بذل جهود مكثفة لفتح الطريق أمام المفاوضات".
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